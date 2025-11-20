Suscribete a
Acuerdo para «convertir a Salamanca y a toda Castilla y León en un gran polo tecnológico en el suroeste de Europa»

La Junta invertirá casi 26 millones en el futuro Distrito Tecnológico ubicado en la ciudad del Tormes para proyectos empresariales de ciencia, investigación y tecnología

Salamanca Tech Summit: epicentro de tecnología e innovación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firma el protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad, para el desarrollo de un Distrito Tecnológico ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó ayer que la Administración Autonómica destinará cerca de 26 millones de euros a impulsar el futuro Distrito Tecnológico de Salamanca, que estará ubicado en el llamado sector 'Sendero de las Cregas', más ... conocido como el antiguo Mercasalamanca, en concreto a urbanizar el espacio y construir en él un primer edificio tecnológico-empresarial. Este espacio albergará iniciativas y proyectos empresariales vinculados a la ciencia, la investigación y la tecnología, con el objetivo de «crear empleo y atraer y retener talento».

