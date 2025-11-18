La oposición urge a Mañueco a retirar los presupuestos y evitar el «varapalo»

«Para no hacerse daño, evitar el varapalo y el sufrimiento». Con estas palabras los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la oposición emplazaron ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a retirar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para ... 2026 antes de que las Cortes de Castilla y León se lo devuelvan mañana, y no precisamente envuelto en papel de regalo.

Tras la Junta de portavoces de este martes, los responsables de las diferentes bancadas se mantuvieron firmes en seguir adelante con las enmiendas a la totalidad que se debatirán este jueves en el hemiciclo y que supondrán que las cuentas de la Junta para el próximo ejercicio acaban su recorrido en el Parlamento.

Eso obligará a que el Gobierno autonómico prorrogue las vigentes, las de 2024, como ya hizo este año. Todos coincidieron en que, a pesar de la llamada realizada el lunes por Mañueco en su declaración institucional para retirar dichas iniciativas, desde que la pasada semana se reunieran con el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, no ha habido más contactos ni llamadas telefónicas, por lo que entiende que el deseo de diálogo es inexistente.

«Este presupuesto fallido se devuelve a los corrales. Que alguien le diga que no se haga más daño. Toda la oposición ha presentado enmienda y solo se le ocurre hacer el ridículo», dijo la socialista Patricia Gómez de Mañueco, que le comparó con la presidenta de la Comunidad de Navarra, María Chivite, que «ha sacado siete presupuestos en minoría y él tres desde el 2019». A su juicio, «este proyecto no tiene más recorrido. Que se deje de plasmas y haga lo que un presidente decente haría: disolver las cortes, convocar elecciones y que los ciudadanos decidan».

«Inaudito»

El portavoz de Vox, David Hierro, también arremetió contra el jefe del Ejecutivo autonómico por lo «inaudito» de su petición a la oposición de que retiren las enmiendas, al tiempo que le reprochó no haber participado de las negociaciones.

«Él no ha negociado nada. Lleva sin negociar desde el 2019 que se le nombró presidente. Lo único que ha negociado es su sillón cuando le ha convenido y con los sindicatos, a los que no les pone ni una sola pega», señaló Hierro para quien «lo que habíamos avanzado el sábado con el consejero de Economía, Mañueco lo ha destruido en una horas», ya que tras el encuentro los de Abascal llegaron a señalar que habían visto en Carriedo la misma actitud del PP de Valencia, donde el entendimiento con Vox parece que sigue adelante.

Además, rechazó el argumento de los populares de que hacen pinza con el PSOE ya que «nosotros hemos apoyado el 50 por ciento de las iniciativas del PP en el pleno y Vox solo ha conseguido su apoyo para el 25 por ciento de las suyas». Hierro se refirió a la declaración institucional de la que «esperábamos algo inteligente, como hubiera sido retirar el presupuesto para evitar el varapalo que se va a llevar con el 'no' de todos los grupos de la oposición».

También el portavoz de Soria ¡Ya! fue tajante al admitir que «no quieren nada», después de no haber «ni una llamada ni un WhatsApp desde la reunión con Carriedo del viernes. Sobre la oferta de la Junta para «una segunda ronda de diálogo», afirmó que «será de chupitos en El Ventorro». «Negociar es ofrecer algo a cambio, y no ha ofrecido nada, ni se aceptó ninguna de las propuestas presentadas», insistió.

Por el Grupo Mixto, Francisco Igea no descartó que en el último momento el presidente de la Junta «decida retirar el proyecto de presupuestos y ahorrarse las dos o tres horas de sufrimiento» y criticó la declaración institucional que calificó de «aurora boreal«.

La última comparecencia tras la Junta de Portavoces fue la de Ricardo Gavilanes, el responsable del Grupo Popular, que se encontró con la tarea de defender la postura de la Junta y parar los golpes de la oposición. «No es el fin», fueron sus primeras palabras sobre el futuro, bastante incierto, del proyecto de presupuestos.

Aliado Por Ávila

Por ello, insistió en pedir a los cuatro grupos parlamentarios que «la enmienda a la totalidad evolucione hacia las enmiendas parciales» sobre la base de que, desde el Gobierno autonómico, «hay voluntad para el consenso». «Hay tiempo para seguir negociando y la voluntad de la Junta es de diálogo y consenso». No pudo contestar, sin embargo, si a 48 horas del pleno se iba a forzar otra ronda de contactos. «Depende de Carriedo», dijo, aunque se mostró convencido de que «hasta el último minuto hay margen».

Al PP le salió a última hora un aliado, Por Ávila, aunque su procurador en las Cortes, Pedro Pascual, ya había anunciado que no pediría la devolución de los Presupuestos de la Junta. El alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de la misma formación, fue más allá al señalar que «son buenos para la capital y para Castilla y León» por lo que pidió que «no se bloqueen«.