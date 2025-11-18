Suscribete a
ABC Premium

La oposición urge a Mañueco a retirar los presupuestos y evitar el «varapalo»

PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto insisten en que mañana tumbarán el proyecto de ley ante la «falta de diálogo» del presidente

Los presupuestos de Castilla y León 'se asoman' al abismo con cuatro enmiendas a la totalidad

Responsables de los grupos parlamentarios, antes de la Junta de Portavoces de este martes
Responsables de los grupos parlamentarios, antes de la Junta de Portavoces de este martes ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Para no hacerse daño, evitar el varapalo y el sufrimiento». Con estas palabras los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la oposición emplazaron ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a retirar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para ... 2026 antes de que las Cortes de Castilla y León se lo devuelvan mañana, y no precisamente envuelto en papel de regalo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app