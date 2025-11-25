Castilla y León 'grita' para apoyar a las víctimas de la violencia de género, mujeres con «rostro, nombre e historia»

A la espera de que esta tarde se sucedan en las distintas capitales de provincia de Castilla y León concentraciones contra la violencia de género, durante la mañana han sido los representantes institucionales los que han tomado la palabra en distintos para apoyar a las ... víctimas y abogar por la igualdad y la educación como principales armas para luchar contra esta lacra. Así lo ha hecho la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha celebrado el acto junto al presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel Vicente, bajo el lema 'La igualdad es el único trato. Ni violencias ni trata' .

Con el poema 'Hagamos un trato' de Mario Benedetti y el patio de columnas vestido de blanco De Vicente, ha recibido a los invitados al acto central de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. «Así, cuidadosas, delicadas, recíprocas; como el poema de Mario Benedetti en igualdad de condiciones; así deberían ser las relaciones, con magia, pero sin truco», argumentó De Vicente.

En la campaña lanzada por la institución provincial la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad quiso poner el foco en la trata de personas para la explotación sexual, que, además de suponer una violación de los derechos humanos, encuentra en la prostitución un «marco idóneo ligado, en la inmensa mayoría de las ocasiones, a la inmigración, la falta de oportunidades, la feminización de la pobreza y la violencia de género».

Por su parte, Isabel Blanco, respaldando el mensaje de la Diputación y la relevancia de poner el foco en la ciberdelincuencia y manifestando la necesidad de no normalizar situaciones y actitudes ya condenadas en el pasado, hizo hincapié en la importancia de la colaboración con otras organizaciones y la coordinación de las Administraciones con las entidades locales y los CEAS del territorio para «trabajar de manera conjunta en la protección de las mujeres, de sus familias y, en el fondo, de esta sociedad».

Instituciones, sindicatos y asociaciones han recordado en Ávila a las mujeres y menores que en el último año han perdido la vida, víctimas de violencia de género. La ciudad de Ávila les rinde homenaje con un acto convocado desde el Consejo Municipal de Igualdad, que ha contado con la participación de instituciones, colectivos y asociaciones, así como de la ciudadanía y de un grupo de internas del Centro Penitenciario de Brieva.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, dio lectura a la declaración institucional por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue apoyada por todos los grupos políticos municipales salvo por Vox.

ICAL

La Plaza Mayor de Palencia ha sido el escenario de un acto institucional cargado de simbolismo en el que por primera vez, varias usuarias del centro BRIAN, mujeres con diversidad funcional, pusieron voz al manifiesto junto a la concejala de Bienestar Social, Charo García, y arropadas por la alcaldesa, Miriam Andrés, y miembros de la corporación municipal. El texto centró su mensaje en la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad, que sufren «doble discriminación» por razón de género y por su diversidad funcional.

En Zamora, unas 50 personas respondieron a la convocatoria formulada por CCOO y UGT y se concentraron en la plaza de Alemania, frente al edificio de los Sindicatos, para conmemorar el Día Internacional. «La violencia machista continúa siendo una realidad dolorosa y cercana, también en nuestra provincia. Esta jornada es un homenaje a las mujeres que ya no están, a las que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y, también, a quienes todavía sufren en silencio», señaló presidenta de Mujeres en Igualdad de Zamora, Ana Díez, que remachó: «No hablamos de cifras, hablamos de vidas truncadas, de familias rotas y de sueños arrebatados».

Noticia Relacionada Los números de una lacra: Castilla y León registra más de 5.000 casos activos de violencia machista ABC En el primer semestre del presente año se formalizaron más de 3.000 denuncias, según datos de la Delegación del Gobierno

Todas las administraciones con representación en León se sumaron también al acto institucional, en el que, lamentando que «un año más haya que celebrar el acto y la existencia de violencia de género», hicieron un llamamiento para que toda la sociedad «se conciencie y camine hacia una sociedad en la que las mujeres se sientan protegidas».

Las instituciones de la ciudad y la provincia de Valladolid también mostraron su apoyo a las víctimas de la violencia machista con diversos actos en los que recordaron que estas mujeres «tienen rostro, nombre e historia». El alcalde, Jesús Julio Carnero, que agradeció la implicación de los equipos municipales y sus profesionales por sostener «el trabajo de acompañamiento y prevención durante todo el año«.

Además, tuvo Carnero palabras de reconocimiento para la mujer víctima de violencia machista que cedió su testimonio para convertirlo en el manifiesto institucional de este año, que fue leído por la periodista Laura Ríos, mientras que el cartel de la campaña fue diseñado por la joven artista vallisoletana Celia Gallego.

La campaña 'No + flores cortadas' protagonizó el «grito» contra la violencia de género en la provincia de Soria. En ella, la Diputación pone especial énfasis en la población joven, consciente de que los datos de violencia siguen siendo preocupantes y de que es imprescindible trabajar con las nuevas generaciones para lograr un cambio real y duradero, según informó la Institución provincia a Ical.