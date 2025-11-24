Suscribete a
«A veces no denunciamos situaciones de ciberacoso por miedo a que nos llamen chivatos»

Alfonso Fernández Mañueco pide a los jóvenes «tolerancia cero» con cualquier forma de violencia machista

«No normalicemos actitudes que creíamos superadas»

El IES Isabel de Castilla, en Ávila, acoge un coloquio sobre las nuevas formas de violencia digital
El IES Isabel de Castilla, en Ávila, acoge un coloquio sobre las nuevas formas de violencia digital ICAL
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

«La mayoría de los jóvenes no somos conscientes cuándo un cierto contenido deja de tener gracia para pasar a ser dañino. Sabemos muy bien la teoría pero poco la práctica». «Nadie se atreve a denunciar cuando llega a su WhatsApp un 'sticker' de un ... momento 'vulnerable' porque si lo haces te pueden acusar de chivato o piensas que te van a juzgar. Los profesores se acaban enterando en los pasillos». Son dos de las realidades que este lunes expusieron Jaime López y Naia, dos castellano y leoneses que forman parte de la red de corresponsales juveniles para sensibilizar y prevenir riesgos asociados a la violencia de género en las redes sociales e internet. Lo hicieron en la antesala del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un coloquio organizado en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Isabel de Castilla, en la capital abulense.

