«A veces no denunciamos situaciones de ciberacoso por miedo a que nos llamen chivatos»

«La mayoría de los jóvenes no somos conscientes cuándo un cierto contenido deja de tener gracia para pasar a ser dañino. Sabemos muy bien la teoría pero poco la práctica». «Nadie se atreve a denunciar cuando llega a su WhatsApp un 'sticker' de un ... momento 'vulnerable' porque si lo haces te pueden acusar de chivato o piensas que te van a juzgar. Los profesores se acaban enterando en los pasillos». Son dos de las realidades que este lunes expusieron Jaime López y Naia, dos castellano y leoneses que forman parte de la red de corresponsales juveniles para sensibilizar y prevenir riesgos asociados a la violencia de género en las redes sociales e internet. Lo hicieron en la antesala del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un coloquio organizado en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Isabel de Castilla, en la capital abulense.

El encuentro, en el que participó también el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sirvió para visibilizar las nuevas formas de violencia digital y recordar a los jóvenes y adolescentes qué herramientas tienen a su mano para hacerlas frente. «Vosotros sois de la generación que tenéis que decir ¡basta ya!, sois de esa generación que debe apostar por la igualdad, por la defensa de la dignidad y por la violencia cero frente a las mujeres, sea física o digital», arengó el dirigente regional.

Recordó que las denominadas nuevas formas de violencia machista que llegan a través de internet, el teléfono móvil o las redes sociales, si bien son distintas a la violencia tradicional, «la amplifican, puesto que el control, el acoso y la humillación se intensifican y, a la vez, son más difíciles de detectar».

Es el caso del teléfono, el acecho, el ciberacoso, el hostigamiento masivo o el 'grooming', que implica que adultos se hagan pasar por jóvenes para obtener material sexual, así como la difusión masiva de imágenes íntimas sin consentimiento, muy ligada a la 'sextorsión', o fórmulas violentas más modernas como la creación de 'deepfakes', contenido sexual falso creado con inteligencia artificial; el 'doxing' o propagación de información privada a través de internet, la suplantación de identidad o la creación de perfiles falsos con el propósito de acosar o desprestigiar.

«Todo ello obliga a que se refuerce la educación e información digital, así como a adaptar los protocolos de intervención y asumir que la violencia a través de internet es igual de real y dañina que la tradicional», valoró.

En el mismo coloquio se pudo escuchar también a María José Garrido Antón, comandante de la Guardia Civil y experta en criminología, quien alertó del «número creciente de violencias digitales», así como de los cada más «preocupantes» comportamientos «tóxicos», a veces incluso «delictivos». Acciones el intercambio de contraseñas «como sinónimo de amor» son «una de las principales brechas» detectadas a nivel policial, explicó esta experta en ciberseguridad que ahora trabaja en la Secretaría de Estado de Seguridad. Además, recordó que las víctimas de este tipo de delitos no tienen edad, tal y como refleja un estudio reciente realizado, donde se encuentran afectados «desde los 12 hasta los 88 años».

Consuelo Rojo, al frente en Burgos del programa 'Adoratrices' para la atención a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata, puso el foco durante su intervención en la facilidad con la que los jóvenes acceden hoy a la pornografía a través de los medios digitales, sin ningún tipo de frontera, dando a entender «que la sexualidad es eso cuando en realidad son prácticas muy violentas». «Lo que pasa detrás de una pantalla parece que no duele físicamente pero el dolor es incluso más fuerte y cuesta aún más sanarlo», apuntó a los presentes.

Fue en este momento cuando Naia volvió a tomar la palabra para admitir que «la mayoría de los jóvenes no estamos lo suficientemente concienciados del peligro del abuso de las redes sociales y de la pornografía; de que cuando apagamos el teléfono la foto dañina que compartimos sigue estando en la red».

En el encuentro se habló también del papel fundamental que deben jugar el ámbito educativo y las familias para la prevención de este tipo de violencia. En este sentido, Estefanía Garrido, asesora en la Dirección Provincial de Ávila, recordó que los centros educativos cuentan con «figuras y herramientas» para cuando se detecta una situación de violencia, por lo que es importante concienciar de que cuando ocurra «se ponga en conocimiento». Asimismo, subrayó la importancia de trabajar en la prevención, así como hacer de la educación en valores algo transversal que se extienda a todas las asignaturas.