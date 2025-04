«Amplio consenso» de Junta de Castilla y León y sector productivo para responder a los aranceles de Donald Trump

Desde «la unidad, colaboración y participación». Es la fórmula de «amplio consenso» en la que coincidían este martes Junta de Castilla y León, sectores productivos, Diálogo Social (CEOE y sindicato UGT y CCOO), cámaras de comercio, organizaciones agrarias, entidades locales y partidos políticos – ... con Vox como el más crítico– que debe aplicarse para hacer frente a los aranceles anunciados por Donald Trump para los productos de fuera que entren en Estados Unidos. Cierto que por el momento ha dado una tregua de 90 días para comenzar a aplicar esos peajes a las importaciones, así que «prudencia» a la hora de adoptar cualquier decisión, pues «las empresas necesitan un escenario de certeza y certidumbre», advirtía el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras la primera de las citas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los representantes de una veintena de organizaciones. Pero el hecho de que, como recalcaba el presidente autonómico de CEOE, Santiago Aparicio, «hay que tener mucha serenidad y no tomar decisiones corriendo», no significa quedarse de brazos cruzados.

«Nos jugamos mucho» y «tenemos que ir asumiendo ese nuevo contexto al que nos enfrentamos», señalaba Carriedo, quien dejaba claro que en ese escenario que se abre «tenemos que producir y competir» en un mercado internacional «muy exigente» y que «lo va a ser más todavía en este contexto». Y que, por mucho que los aranceles no gustan y la apuesta siga siendo la de pasar la aduana sin pagar, «no podemos renunciar al mercado de Estados Unidos». Más de 340 millones de potenciales clientes, apuntaba el portavoz, a los que para llegar «tendremos que hacer frente» a los aranceles. Por un lado, señaló, «reposicionando» los productos «de muy alta calidad» que pasaporta Castilla y León hacia mercados que estén dispuestos a «asumir» parte de ese incremento en el coste y, por otro, haciendo frente a ese alza a través de la «competitividad».

De hecho, ésta, junto a la internacionalización, son las dos ideas sobre las que pivota la hoja de ruta que coincidían debe marcar la respuesta articulada. Y hacerlo «todos juntos», tanto en el ámbito de la Unión Europea, como en España y de la mano de los sectores productivos, apuntó Carriedo, tras constatar que «como es natural» lo que reina es «cierta preocupación» por el impacto de los aranceles, unida a la «incertidumbre».

Abrir nuevos mercados se torna «esencial» y ésta puede ser una «buena ocasión» para conquistar otras 'plazas', señalaba el portavoz. Y alertaba de que no sólo hay que tener en cuenta el impacto de los aranceles por vender a Estados Unidos, sino por los que deberán pagar otros países a los que Castilla y León exporta y que también el resto tratarán de competir en este escenario. De hecho, el presidente de CEOE advirtía de que en el sector empresarial «nos preocupa enormemente» la situación «de nuestros mejores clientes», como son Francia y Alemania, pues se van a «resentir». «Hay que estar preparado», llamaba Aparicio.

La Junta, recordaba Carriedo, ya aprobó un paquete de medidas dotado con 16,5 millones de euros, aunque, reconoció, «vamos a necesitar iniciativas adicionales» y «naturalmente, haremos un esfuerzo económico» que no cuantificaba. Sí incidía en que los aranceles que como respuesta aplique la UE a la etiqueta 'made in USA' supondrán unos ingresos que deben destinarse a esos sectores más afectados. Agroindustria, automoción, bienes de equipo o la industria químico-farmacéutica entre los que ya se aventuran más 'tocados' por la política comercial de Trump, y cuyos representantes estaban en el encuentro presidido por Mañueco, que valoraaban como «positivo». Entre ellos, señalaba el portavoz, «el agrario y ganadero es uno de los sectores que más tenemos que proteger». Y desde las organizaciones agrarias, «preocupación» ante este panorama en el que, como recordaba Donaciano Dujo, de Asaja, pagan los aranceles «cuando vendemos y cuando compramos», como en el caso de los que la UE aplica a Rusia con los fertilizantes. «Hay que tomar medidas de forma consensuada, ordenada y razonada para que no se vuelva en contra de nosotros», apostillaba Valentín García, de UCCL. «Serenidad y tranquilidad» y actuar desde la «unidad», demandó Lorenzo Rivera, de La Alianza UPA-COAG. Y «contundencia y eficacia» en las negociaciones con EEUU, con el que, si no se llega a un acuerdo, responder «con la misma baraja», planteaba Dujo, quien demandaba «ayudas directas uno por uno» en función de la «cuantía» que pierde. Y es que, como reconoció Carriedo, el panorama no es uniforme y cada uno presenta «una realidad», de ahí que ahora se abra un escenario para seguir trabajando con cada sector.

"Prudencia" y 'peros'

También desde la industria farmacéutica, uno de los sectores «más importantes» de Castilla y León y sometido a la «incertidumbre» de la sacudida arancelaria, el director de Estudios de Farmaindustria, Pedro Luis Sánchez, abogaba por la «prudencia» y la «calma» para responder a este contexto.

«No podemos permitirnos estar indecisos frente a las amenazas, debemos establecer un frente común desde el diálogo y la empatía», exponía el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo, recordando que de las 5.496 empresas exportadoras u operadores económicos de la Comunidad, el 21,5 por ciento lo hacen a EE.UU. Por un valor de 320 millones de euros, es decir, el 3,09 por ciento del volumen exportador de Castilla y León, recoge Ical. «No estamos gravemente afectados, de forma directa y con una grandísima dificultad, por lo tanto no han sonado demasiado las alarmas», consideró Vicente Andrés, de CCOO. Junto a su colega de UGT, Óscar Lobo, eran los que ponían algún 'pero' a las medidas planteadas por la Junta, rechazando la bajada del Impuesto de Sociedades y cotizaciones planteada.

La oposición pide presupuestos

Lectura algo distinta la que dejaba la segunda reunión, más en clave política, con los partidos con representación en las Cortes -acudían PP, PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila- y también la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP). Y es que desde la oposición no dejaban pasar la oportunidad para su interpretación y cargar, cada uno desde su postura, contra el jefe del Ejecutivo, al que casi de forma general reclamaban que presente los presupuestos de 2025.

Carlos Martínez y Alfonso Fernández Mañueco, en presencia de Francisco Vázquez, antes de la reunión RUBÉN ORTEGA

«No puede hablar planes en todas las consejerías sin un marco presupuestario para su desarrollo. Los Presupuestos no pueden esperar ni un minuto más en el cajón, donde llevan desde noviembre», urgía el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en declaraciones recogidas por Ical. Y demandaba «más ritmo y velocidad» para impulsar medidas que hagan frente a la política arancelaria, con planes específicos para las industrias agroalimentaria y de automoción, recoge Ep.

Más crítico aún quien fuera su socio, Vox, que esta vez sí acudía a la reunión. El portavoz de los de Abascal en las Cortes, David Hierro, reiteraba su demanda de unas Cuentas para este ejercicio, pues no disponer de ellas supone «un auténtico suicidio» y acusaba al presidente del Gobierno autonómico de estar «parapetado» en su puesto.

También desde Soria ¡Ya! su portavoz, Ángel Ceña, reclamaba presupuestos y que las medidas y ayudas que se impulsen tengan en cuenta la singularidad territorial. Por su parte, desde UPL, Carlos Javier Salgado, centraba su petición en medidas para la «Región Leonesa» y mostró su «mano tendida» para buscar el «consenso», valorando que la cita había sido «relativamente positiva».