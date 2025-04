Mañueco reclama «unidad» ante la «tormenta geopolítica» de Trump

Es el momento de la unidad», reivindicó y reclamó ayer en varias ocasiones el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante el «momento muy complejo, muy intenso, también muy apasionante» que sacude al mundo. Agitado aún más desde que el de nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arrancara con su escalada arancelaria -en pausa por ahora durante tres meses en general, con la excepción de China-, desatando una «guerra comercial» a la que la Comunidad no es ajena, por lo que el jefe del Ejecutivo autonómico, en un mensaje a la vez de alerta y de «optimismo», llamó a actuar. Y es que, advirtió, la actual no es la única «tormenta geopolítica», pues la guerra de Ucrania y sus «secuelas», los «grandes éxodos migratorios» y las «incertidumbres de la economía globalizada» también están ahí. Aunque, añadió Mañueco, la desatada por Trump con sus «volantazos, desde luego alienta terremotos imprevisibles en el ámbito económico y en el social».

Así que ante ese «vaivén», el presidente de la Junta incidió en que «es indispensable estar donde debemos estar», sin olvidar «nuestros fraternales vínculos hispanoamericanos», pero también teniendo a la Unión Europea como «nuestra referencia». Y ahí también apeló a «actuar con unidad, responsabilidad, mesura». «Como lo está haciendo» la UE «y lo entendemos desde el Gobierno de Castilla y León», dijo en referencia a las medidas aprobadas ya para intentar hacer frente a esos aranceles de Trump y también a modo de tirón de orejas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien demandó medidas «más concretas».

«El camino correcto es el del diálogo serio. Un diálogo sincero con todas las fuerzas políticas por un lado y, por otro, también con las comunidades autónomas», reclamó Mañueco en la clausura del foro 'España en la tormenta geopolítica: industria y poder en la era Trump', organizado en Valladolid por Tresca Ingeniería.

Precisamente ayer, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, lamentó la falta de concreción por parte del Gobierno central en la hoja de ruta para afrontar el panorama abierto ante los aranceles. Así lo afeó tras participar en Madrid en el Consejo Interterritorial de Internacionalización en el que, según dijo, el ministro del ramo, Carlos Cuerpo, solicitó «colaboración» a las autonomías, pero sin detallar en qué términos, informa Ical. Y eso que, como subrayó Carriedo, trasladó «la importancia de este asunto», pues Castilla y León es una comunidad «exportadora», con «superávit» comercial, «al contrario que ocurre en el contexto nacional». «Estamos, por tanto, muy afectados, muy interesados por todo lo que aquí se decida», recalcó el también portavoz de la Junta, quien transmitió al ministro sus propuestas para incluir en la acción nacional ante esta nueva crisis abierta. Unos planteamientos que, como también detalló Mañueco, pasan por destinar a ayudas directas a los sectores productivos lo que se obtenga de los aranceles que pueda aplicar la UE; bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y en el Impuesto de Sociedades e infraestructuras que redunden en mejorar la competitividad.

Y dejaron claro ambos que «rechazamos privilegios». «Rechazamos que se rompa la igualdad de todas las empresas y de todos los sectores productivos», sostuvo Mañueco, en referencia a esa «sombra» del anuncio de los independentistas de Junts de que el 25 por ciento de las ayudas planteadas por el Gobierno central irían a Cataluña. «Ésta es una crisis global» y «por encima de cualquier persona» están «los intereses de los trabajadores, de los empresarios y de todos los españoles», reivindicó el jefe del Ejecutivo castellano y leonés, quien también aquí pidió «unidad, diálogo serio, sereno». «Y también -añadió- tiene que haber unidad a la hora de dar una respuesta para todas las empresas», pues están «en las mismas circunstancias y situaciones, independientemente de dónde se ubiquen geográficamente».

En el caso de Castilla y León, como recordó el consejero, las ventas a terceros países supusieron en 2024 un «récord» que superó en 5.000 millones las importaciones. «Tenemos que exportar más y exportar a más países», reconoció Mañueco, quien señaló que entre esas medidas aprobadas ya la semana pasada por la Junta figura el «impulso» a la red exterior y la apertura de nuevos mercados.

Noticia Relacionada Frente político en busca de medidas para paliar los efectos de los aranceles Montse Serrador La ronda de consultas de Mañueco concluye con un acuerdo de Comunidad frente a Trump y con el ánimo de pactar la ley contra la violencia de género

Pese a este panorama «muy complejo», el presidente de la Junta también apeló al optimismo mirando y aprovechando la «experiencia histórica». «Siempre nos ha ido mejor cuando hemos sido capaces de creer en nuestras posibilidades, abrir las fronteras y mirar más allá». Esa legado «nos debe servir» ahora «para afrontar las tormentas geopolíticas que vivimos». Y hacerlo, incidió, desde la «unidad». «No es el momento de un silencio sumiso, de decir 'yo soy muy patriota', pero cuando vienen las políticas arancelarias que tanto daño hacen a nuestros sectores productivos, no hay que ponerse de perfil y callarse. Todo lo contrario, hay que decir: 'Esto es un error y hay que actuar'», reivindicó el presidente de la Junta, en alusión -sin citarlo expresamente- a Vox. «Desde el Gobierno de Castilla y León, estamos al lado de los empresarios y de los trabajadores», resaltó Mañueco, quien también defendió «menos burocracia» para tener una «mayor capacidad» de responder a competidores globales o una apuesta por las renovables en las que la Comunidad es líder. Eso sí: «La energía no puede pasar de largo como en otros tiempos», demandó.