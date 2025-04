Frente político en busca de medidas para paliar los efectos de los aranceles

David Hierro (Vox): «Si nos convocan, lo estudiaremos para ver si es serio»

Vox fue la única formación política que no acudió a la ronda de consultas convocada por Mañueco al argumentar que aún esperaban una respuesta a la propuesta que le hizo llegar en noviembre para acordar los presupuestos. Para la siguiente cita, la que tendrá lugar el próximo martes con los aranceles de Trump como punto único, el portavoz en las Cortes de Vox, David Hierro, aseguró que «si nos convocan, lo estudiaremos porque hay que ver el marco y si es algo serio y creíble». «No queremos ir para ver más teatro o una cortina de humo», avisó y mostró sus dudas de que haya margen para adoptar medidas al no haber un presupuesto autonómico. Insistió, no obstante, en que «apoyamos cualquier medida que beneficie a nuestros productores porque estamos en contra de los aranceles de Trump y de los de todos».