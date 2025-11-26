Vecinos del Casco Histórico de Toledo piden recortar el encendido de luces de Navidad desde la Inmaculada hasta Reyes

Los vecinos del Casco Histórico de Toledo se concentrarán nuevamente este sábado, 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en la plaza Cuatro Calles, al inicio de Hombre de Palo, para expresar su descontento con la gestión del turismo en su barrio y exigir ... soluciones al gobierno municipal de Carlos Velázquez. Esta manifestación llega tras la protesta celebrada el pasado viernes, coincidiendo con el encendido de las luces navideñas, y en ella los residentes reiteran sus principales demandas.

Uno de los puntos más polémicos es la petición de que el encendido de las luces de Navidad, que este año se ha adelantado al 21 de noviembre, para que se recorte y se vuelva a limitar a los días tradicionales, como se hacía hace años, entre la Inmaculada y Reyes. Los vecinos consideran que la masificación de turistas y el montaje de eventos en el Casco Histórico contribuyen a una saturación que afecta su calidad de vida, especialmente durante las fiestas navideñas.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Toledo se abre a ampliar la zona verde en el Casco Histórico las 24 horas al día Valle Sánchez Ante las quejas vecinales, el portavoz, Juan José Alcalde, afirma que el equipo de gobierno está abierto a negociar con los residentes, aunque advierte que hay que mantener «un ten con ten» con el turismo

En su nota de prensa, los residentes del Casco Histórico han detallado una lista de peticiones que consideran fundamentales para mejorar su día a día:

-Garantizar el derecho de los vecinos a caminar libremente por las calles y a acceder a sus garajes sin obstáculos, con la colaboración de la Policía Local.

-Buscar alternativas a la instalación sistemática de mercadillos en la Plaza de Zocodover y el Ayuntamiento, que agravan la saturación del área, particularmente en el eje Comercio-Hombre de Palo.

-Recuperar el encendido de luces navideñas solo entre la Inmaculada y Reyes, como se hacía anteriormente, para reducir la congestión y el impacto en los residentes.

-Repartir las actividades y mercadillos por otros barrios de la ciudad, especialmente en aquellos con más necesidades económicas, para evitar la concentración en el Casco Histórico.

-Asegurar que los servicios de emergencias, como la Policía, ambulancias y bomberos, puedan acceder al Casco Histórico sin restricciones durante los eventos y festividades.

-Reponer las plazas de aparcamiento que se han ido retirando en los últimos años, como las de San Vicente, San Marcos y Trinidad.

-Garantizar que la zona verde de aparcamiento sea de 24 horas.

-Planificar adecuadamente las festividades como la Navidad, Semana Santa, Corpus y otras procesiones para minimizar las molestias a los residentes.

-Tomar conciencia de que la saturación del Casco Histórico no solo crea un ambiente peligroso para los residentes, sino también para los propios turistas.

Los vecinos insisten en que todas estas peticiones son simples de implementar y que solo requieren «voluntad política» por parte del gobierno municipal. Según aseguran, no se trata de reclamar privilegios, sino de ejercer sus derechos como residentes y garantizar que el Casco Histórico sea un lugar seguro y habitable para todos, tanto para los vecinos como para los visitantes.