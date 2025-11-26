Suscribete a
Vecinos del Casco Histórico de Toledo piden recortar el encendido de luces de Navidad desde la Inmaculada hasta Reyes

Anuncian una nueva concentración este sábado para denunciar el impacto del turismo en su día a día y reclamar soluciones al gobierno de Carlos Velázquez

Más de 30 vecinos del Casco de Toledo protestan durante el encendido navideño por la turistificación y el colapso en la calle Hombre de Palo

Los vecinos protestaron en las Cuatro Calles el pasado viernes
Los vecinos protestaron en las Cuatro Calles el pasado viernes
Valle Sánchez

TOLEDO

Los vecinos del Casco Histórico de Toledo se concentrarán nuevamente este sábado, 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en la plaza Cuatro Calles, al inicio de Hombre de Palo, para expresar su descontento con la gestión del turismo en su barrio y exigir ... soluciones al gobierno municipal de Carlos Velázquez. Esta manifestación llega tras la protesta celebrada el pasado viernes, coincidiendo con el encendido de las luces navideñas, y en ella los residentes reiteran sus principales demandas.

