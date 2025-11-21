Suscribete a
Más de 30 vecinos del Casco de Toledo protestan durante el encendido navideño por la turistificación y el colapso en la calle Hombre de Palo

Los residentes denuncian que la concentración de actos en el eje Zocodover–Ayuntamiento y el adelanto del alumbrado agravan la saturación del Casco y dificultan el acceso a viviendas y garajes

Fedeto defiende la Navidad anticipada de Toledo frente a las protestas de residentes y algunos comerciantes

F.F.

Toledo

Más de una treintena de vecinos del Casco histórico de Toledo se han concentrado este viernes coincidiendo con el encendido oficial del alumbrado navideño para denunciar la creciente turistificación del barrio. Los residentes consideran que esta presión, ya elevada durante todo el año, ... se ve agravada por la anticipación de las fiestas y la masiva afluencia de visitantes que genera la campaña navideña. A la concentración se ha acercado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, que ha recordado que el equipo de Gobierno se ha reunido con los vecinos.

