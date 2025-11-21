Más de 30 vecinos del Casco de Toledo protestan durante el encendido navideño por la turistificación y el colapso en la calle Hombre de Palo

Más de una treintena de vecinos del Casco histórico de Toledo se han concentrado este viernes coincidiendo con el encendido oficial del alumbrado navideño para denunciar la creciente turistificación del barrio. Los residentes consideran que esta presión, ya elevada durante todo el año, ... se ve agravada por la anticipación de las fiestas y la masiva afluencia de visitantes que genera la campaña navideña. A la concentración se ha acercado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, que ha recordado que el equipo de Gobierno se ha reunido con los vecinos.

Los participantes lamentan que, un año más, la mayor parte de los actos se concentre en el eje Zocodover–Ayuntamiento, con una única vía de paseo iluminada. A su juicio, esta configuración volverá a provocar el «colapso» de la calle Hombre de Palo, generando molestias tanto para quienes viven en el entorno como para los establecimientos de la zona.

Los vecinos de esta vía, donde residen más de una veintena de personas, han recordado que llevan años reclamando medidas ante la saturación que se produce durante estas fechas y aseguraron que sus peticiones «no están siendo atendidas» por el Ayuntamiento. Subrayan además, pese a que el Consistorio ha establecido la calle de un solo sentido, que la situación se repite cada Navidad y que este 2025 podría ser aún más compleja.

Saturación peligrosa

Durante la concentración, los residentes han advertido de que la saturación puede llegar a ser «peligrosa», especialmente en los momentos de máxima afluencia, cuando —según denuncian— se hace difícil incluso acceder a viviendas y garajes. Criticaron también que este año el encendido se haya adelantado, lo que prolongará hasta 48 días el periodo de mayor presión turística en el barrio.

Los concentrados, que han sorprendido a las miles de personas que comenzaron el recorrido navideño por las calles iluminadas del Casco, portaron cartulinas con mensajes que sintetizaban su malestar ante un modelo que consideran desequilibrado. 'Derechos vecinales=ciudad sostenible', 'Queremos vivir, no solo sobrevivir', 'Turismo sí, pero no así', 'Navidades sí, pero no adelantadas', 'Menos ruido, más respeto', 'Convivencia, no indiferencia', 'Soluciones, no problemas', 'Hombre de Palo también es nuestro hogar' y 'Queremos descanso; no molesten' fueron algunos de los eslóganes utilizados.