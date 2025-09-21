Casasbuenas (Toledo) denuncia ante la Fiscalía y la Guardia Civil los malos olores de la planta de biogás de Noez

Tras las iniciales comunicaciones a la administración regional y al Seprona de la Guardia Civil por posibles perjuicios medioambientales, el Ayuntamiento de la pequeña localidad toledana de Casasbuenas continúa con su cruzada de iniciativas y denuncias por el «insoportable y nauseabundo» olor que los vecinos vienen soportando desde la apertura,, en el mes de agosto, de una nueva planta de biogás que está situada dentro del término municipal de la localidad vecina de Noez, aunque mucho más cercana al núcleo poblacional de Casasbuenas.

Tal y como adelantó a ABC su alcalde, Juan Antonio Camuña, el pasado sábado se produjo una reunión vecinal para afrontar este grave problema ante los malos olores, en la que el Consistorio recibió el apoyo prácticamente unánime de los vecinos, «sin importar la adscripción política», asegura la primera autoridad local.

Además, Juan Antonio Camuñas añade que ahora incluso la situación a empeorado en los últimos días, pues si antes los olores provenientes, según afirma, de las instalaciones de Biometano Montes de Toledo se detectaban de forma más apreciable de madrugada, ahora ya se perciben desde primeras horas de la noche.

«Sin respuestas»

Sobre esta situación aún no hay respuesta desde la Junta, ni tampoco desde la propia empresa, a la que el Ayuntamiento ha remitido un escrito oficial pidiendo explicaciones al respecto. Asimismo, el alcalde ha informado a este periódico que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. También este mismo miércoles el alcalde ha presentado en el cuartel de la Guardia Civil de Polán una documentación sobre la situación actual, acompañada por partes médicos de vecinos en los que se recogen casos de reacciones por vómitos, nauseas o dolores de cabeza.