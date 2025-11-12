Suscribete a
Progatos desmiente con un vídeo el abandono de animales del refugio del Polígono de Toledo

La protectora asegura que los animales están en buen estado y recuerda que el mantenimiento de las instalaciones —agua caliente, ventilación, desbroce o iluminación— es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Toledo investiga un posible maltrato animal en el refugio de gatos del Polígono

Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Tras la apertura de un expediente de investigación por parte del Ayuntamiento por un posible delito de maltrato de gatos en el refugio municipal del Polígono, la asociación Progatos, concesionaria del servicio de control de colonias felinas, ha publicado un vídeo en redes sociales ... para desmentir que los animales estén desatendidos o en condiciones insalubres.

