Suscribete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Toledo investiga un posible maltrato animal en el refugio de gatos del Polígono

Se han detectado cerca de 90 felinos en condiciones insalubres en las instalaciones gestionadas por la protectora Progatos

Hallan 14 perros desnutridos y durmiendo entre sus heces en una perrera de Huesca

El Ayuntamiento de Toledo investiga un posible maltrato animal en el refugio de gatos del Polígono
ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Toledo ha abierto un expediente de investigación por un posible delito de maltrato animal tras detectar alrededor de 90 gatos en condiciones lamentables de salubridad en el refugio gestionado por la protectora Progatos, concesionaria del servicio municipal de control de ... colonias felinas. Las inspecciones se llevaron a cabo el pasado viernes en las instalaciones situadas en la calle Jarama, en el Polígono Industrial de Toledo, donde los agentes hallaron gatos en aulas diminutas, cadáveres de animales y un grave deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias del recinto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app