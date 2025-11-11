El Ayuntamiento de Toledo investiga un posible maltrato animal en el refugio de gatos del Polígono

El Ayuntamiento de Toledo ha abierto un expediente de investigación por un posible delito de maltrato animal tras detectar alrededor de 90 gatos en condiciones lamentables de salubridad en el refugio gestionado por la protectora Progatos, concesionaria del servicio municipal de control de ... colonias felinas. Las inspecciones se llevaron a cabo el pasado viernes en las instalaciones situadas en la calle Jarama, en el Polígono Industrial de Toledo, donde los agentes hallaron gatos en aulas diminutas, cadáveres de animales y un grave deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias del recinto.

Según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y un veterinario para verificar el estado del espacio destinado a los gatos abandonados y recuperados.

«Se observó que esas tareas no se estaban llevando a cabo de forma adecuada y desde el Ayuntamiento hemos procedido a limpiar y mejorar el entorno para los gatos», ha indicado Lozano, que ha confirmado la apertura de un expediente «para determinar qué ha ocurrido y por qué no se han cumplido las funciones y responsabilidades de mantenimiento de las colonias felinas».

El edil ha explicado que el recinto ya ha sido saneado y puesto en mejores condiciones, y que el Ayuntamiento tomará las medidas oportunas tanto con el personal responsable como con la concesionaria del servicio.

«Estamos ante evidencias que nos hacen pensar que ha habido una dejación de funciones y un incumplimiento de las responsabilidades derivadas de la concesión», ha advertido Lozano. «Si hay que retirar la concesión y reiniciar un nuevo proceso, se hará, porque lo que tenemos que hacer es cumplir la Ley de Protección Animal y garantizar un espacio cuidado donde los gatos estén en las mejores condiciones posibles».

El concejal ha señalado que en el recinto se encontraban entre 60 y 65 gatos, aunque el número exacto aún está siendo verificado. El Ayuntamiento mantiene que continuará con las labores de inspección y control para asegurar el bienestar de los animales y depurar responsabilidades si se confirma la existencia de negligencia o maltrato por parte de la entidad concesionaria.