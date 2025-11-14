PP y Vox aprueban un presupuesto de más de siete millones para el Patronato Deportivo Municipal de Toledo en 2026, un 2,3% más

Con el respaldo del PP y Vox, el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Toledo ha aprobado las cuentas para el año 2026, que se incorporarán al presupuesto general del Ayuntamiento cuando se apruebe de forma definitiva. El presupuesto asciende a 7.098. ... 852 euros, lo que representa un incremento del 2,3% respecto a este ejercicio. El PSOE ha mostrado su desacuerdo y ha votado en contra del presupuesto porque considera «irreal e insuficiente», unas cuentas «que llegan con advertencia de riesgo de inestabilidad y problemas de incumplimiento«, según afirman fuentes socialistas que se escudan en los datos de la Intervención y Tesorería.

Por su parte, Izquierda Unida se ha abstenido en la votación, a la espera del presupuesto general. El portavoz de la formación, Txema Fernández, ha expresado su desacuerdo con el presupuesto, calificándolo de «insuficiente». Según Fernández, las partidas destinadas a monitores deportivos y al mantenimiento de instalaciones no han experimentado un incremento significativo, lo que podría llevar a que los mismos monitores tengan que asumir una carga de trabajo mayor sin un aumento adecuado en los recursos disponibles. Fernández también señaló que el presupuesto para 2026 es muy similar al de 2025, que a su vez era casi idéntico al de 2024, lo que genera dudas sobre el impacto real del «Año Europeo del Deporte» en la ciudad.

El portavoz de IU también subrayó la falta de información sobre el capítulo de inversiones en el presupuesto, que corresponde al Ayuntamiento y no al patronato. Según Fernández, aún se desconoce en qué se van a destinar esos recursos para mejorar las instalaciones deportivas, lo que «deja en el aire el futuro crecimiento del PDM y la capacidad de ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos».