Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

PP y Vox aprueban un presupuesto de más de siete millones para el Patronato Deportivo Municipal de Toledo en 2026, un 2,3% más

El PSOE vota en contra argumentando que las previsiones son 'irrealistas e insuficientes' para las necesidades del patronato, mientras que IU se ha abstenido

El Ayuntamiento de Toledo inyecta 460.000 euros al Patronato de Deportes para salvar el año

PP y Vox aprueban un presupuesto de más de siete millones para el Patronato Deportivo Municipal de Toledo en 2026, un 2,3% más
ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el respaldo del PP y Vox, el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Toledo ha aprobado las cuentas para el año 2026, que se incorporarán al presupuesto general del Ayuntamiento cuando se apruebe de forma definitiva. El presupuesto asciende a 7.098. ... 852 euros, lo que representa un incremento del 2,3% respecto a este ejercicio. El PSOE ha mostrado su desacuerdo y ha votado en contra del presupuesto porque considera «irreal e insuficiente», unas cuentas «que llegan con advertencia de riesgo de inestabilidad y problemas de incumplimiento«, según afirman fuentes socialistas que se escudan en los datos de la Intervención y Tesorería.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app