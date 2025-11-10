Suscribete a
Page espera que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha logre un apoyo amplio en el Congreso: «Puede ser la única ley de esta legislatura»

El presidente regional defiende que el nuevo texto no genera controversia y busca «blindar el Estado del bienestar» sin interferir en debates de otras comunidades

Emiliano García-Page, durante la inauguración de la Casa de Igualdad de Cuenca
Valle Sánchez

TOLEDO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su confianza en que la reforma del Estatuto de Autonomía que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados cuente con el respaldo de más formaciones políticas además del PSOE y ... el PP, partidos que llegan a la Cámara Baja con el texto ya pactado.

