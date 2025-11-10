Page espera que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha logre un apoyo amplio en el Congreso: «Puede ser la única ley de esta legislatura»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su confianza en que la reforma del Estatuto de Autonomía que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados cuente con el respaldo de más formaciones políticas además del PSOE y ... el PP, partidos que llegan a la Cámara Baja con el texto ya pactado.

Mañana defenderemos en el Congreso de los Diputados un nuevo Estatuto de #CLM leal a la Constitución Española, en el fondo y en la forma, en el contenido y el espíritu. Incluso leal en el procedimiento, puesto que es el resultado de la escucha, el diálogo y el consenso. pic.twitter.com/QVCEaddKKX — Emiliano García-Page (@garciapage) November 10, 2025

Durante un acto celebrado en Cuenca, donde ha inaugurado la nueva Casa de la Igualdad, García-Page ha subrayado que el proyecto de reforma «no tiene controversia ni complica la vida a nadie», y ha considerado que podría convertirse en «la única ley que se apruebe en esta legislatura», en alusión a las dificultades del Ejecutivo central para lograr mayorías tras el veto anunciado por Junts a las iniciativas del Gobierno.

«Sinceramente, es un Estatuto que no interfiere en debates espinosos ni incorpora cláusulas conflictivas como han hecho otros. No nos metemos en camisa de once varas. Es una cuestión estrictamente doméstica, concebida para blindar y elevar a la máxima categoría el Estado del bienestar que hemos construido en Castilla-La Mancha», afirmó el presidente regional.

García-Page insistió en que la propuesta consensuada entre socialistas y populares «no genera fricción con ninguna otra comunidad» y que su principal objetivo es consolidar los derechos sociales, la igualdad y los servicios públicos que vertebran la región.

Una nueva Casa de la Igualdad en Cuenca

El presidente regional realizó estas declaraciones durante la inauguración de la primera fase de la Casa de la Igualdad de Cuenca, un nuevo recurso asistencial en el que se ubica el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la provincia, uno de los cinco que el Gobierno autonómico ha impulsado en Castilla-La Mancha.

García-Page recorrió las nuevas instalaciones situadas en la antigua sede de la Delegación de Educación de la Junta, un edificio en desuso que ha sido rehabilitado con una inversión de 1,3 millones de euros procedentes de fondos europeos.

El centro cuenta con habitaciones completamente equipadas, salón, cocina, despachos y salas de reuniones, además de otros espacios dedicados a la atención integral y recuperación de mujeres víctimas de violencia sexual.

Con esta actuación, el Ejecutivo autonómico refuerza su red de protección y asistencia a las mujeres, una de las prioridades de la política de igualdad del Gobierno regional.

Emiliano García-Page ha estado acompañado por el vicepresidente Primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; la delegada de la Junta en la provincia de Cuenca, María Ángeles López; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, Mari Luz Fernández; y el alcalde de la capital conquense, Darío Dolz, entre otros.