Lista oficial de premios del Sorteo extraordinario del 11/11 de la ONCE

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha supera su primer examen con holgada mayoría e inicia su tramitación en el Congreso

La toma en consideración ha recibido el voto favorable de 288 diputados, entre ellos los de PSOE, PP, Sumar, PNV, Coalición Canaria y José Luis Ábalos

Los 33 diputados de Vox han votado en contra, al igual que el representante de UPN. También se produjeron 13 abstenciones por parte de ERC, Podemos, BNG y una diputada de Compromís. Junts y Bildu no han votado y no han participado en el debate

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que hoy llega al Congreso crea una Agencia Tributaria y abre la puerta a delegaciones ante la UE

Ana Isabel Abengózar, Emiliano García-Page y Paco Núñez, posan para los fotógrafos en el Congreso de los Dioputados
Valle Sánchez

TOLEDO

El Congreso de los Diputados ha dado este martes un paso decisivo hacia la actualización del autogobierno castellano-manchego al aprobar, con una holgada mayoría, la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. El proyecto, impulsado conjuntamente ... por PSOE y PP en las Cortes regionales, recibió el respaldo de ambas formaciones en la Cámara Baja, así como de Sumar, Coalición Canaria y PNV, aunque los nacionalistas no han participado en el debate. También votó a favor José Luis Ábalos. Podemos optó por la abstención, como Esquerra, BNG y Compromís. Los 33 diputados de Vox votaron en contra, además otro voto en contra de UPN. Los parlamentarios de Junts y los de Bildu no han votado ni participado en el debate.

