Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Parlamento valenciano

«Este no es un Estatuto contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio», reivindica García-Page en el Congreso

El presidente de Castilla-La Mancha defiende el espíritu de consenso y la lealtad constitucional de una reforma que «fortalece el Estado de las autonomías»

El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que hoy llega al Congreso crea una Agencia Tributaria y abre la puerta a delegaciones ante la UE

Carlos Mazón, en directo: comparecencia del presidente en funciones de la Comunidad Valenciana y última hora desde Valencia hoy

Emiliano García-Page, en la tribuna del Congreso de los Diputados
Valle Sánchez

TOLEDO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, destacando que se trata de un texto «fruto de un consenso amplísimo, plenamente leal a la Constitución ... y que blinda los principales servicios públicos y conquistas sociales» alcanzadas en las últimas décadas. Una reforma pactada por el PSOE y PP que actualiza el autogobierno de Castilla-La Mancha más de cuarenta años después de la creación de la comunidad.

