«Este no es un Estatuto contra nadie, ni complica la vida a ningún territorio», reivindica García-Page en el Congreso

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, destacando que se trata de un texto «fruto de un consenso amplísimo, plenamente leal a la Constitución ... y que blinda los principales servicios públicos y conquistas sociales» alcanzadas en las últimas décadas. Una reforma pactada por el PSOE y PP que actualiza el autogobierno de Castilla-La Mancha más de cuarenta años después de la creación de la comunidad.

«Este no es un Estatuto contra nadie, no entra en ninguna controversia que pueda hacer sentirse afectado a otro territorio, ni tampoco complica la vida a nadie», ha subrayado el presidente castellano-manchego durante su intervención ante la Cámara Baja.

Noticia Relacionada El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que hoy llega al Congreso crea una Agencia Tributaria y abre la puerta a delegaciones ante la UE Fernando Franco El Congreso debate hoy la toma en consideración de una reforma pactada por el PSOE y PP que actualiza el autogobierno de Castilla-La Mancha más de cuarenta años después de la creación de la comunidad. El nuevo texto cuenta con la oposición de Vox

García-Page ha explicado que el nuevo Estatuto nace del «100% del consenso político de quienes creemos en la autonomía y en el Estado constitucional autonómico», así como del respaldo de «un amplísimo consenso social», con aportaciones de distintas organizaciones que han participado en su redacción.

El presidente ha defendido que el Gobierno regional nunca habría presentado una reforma de este calado únicamente con los votos de la mayoría: «Queríamos que el proyecto o era de consenso, o no era».

Blindaje de los servicios públicos

Durante su intervención, García-Page ha destacado que el texto «eleva al máximo rango legal la protección del estado del bienestar», garantizando la sanidad, la educación y el bienestar social como pilares básicos de la autonomía. «Para mí, eso es lo más importante», ha afirmado, recordando que esos tres ámbitos suponen «el 90% del presupuesto y la tarea» del Ejecutivo regional.

Ha reconocido también que «por mucho que lo diga una ley, aunque sea orgánica, otras mayorías podrían incumplirla», pero ha insistido en que el nuevo marco normativo «refuerza el compromiso institucional y moral con la igualdad y la cohesión territorial».

Apoyo social en una tierra conservadora

García-Page ha reivindicado asimismo el respaldo electoral al PSOE en una comunidad «muy conservadora», donde los socialistas han gobernado la mayor parte del periodo autonómico. «Tener la confianza mayoritaria de tanta gente durante tanto tiempo es un aval de legitimidad», ha dicho, agradeciendo el apoyo ciudadano a un proyecto que «ha sido útil y ha consolidado la autonomía en el corazón de la gente».

El presidente ha recordado que el modelo autonómico ha permitido a España «una mezcla preciosa de diversidad que alimenta y enriquece el crecimiento y la unidad», garantizando la igualdad en los grandes servicios públicos.

«Hay quien dice que el café para todos fue un mal invento, pero no hay una comunidad autónoma idéntica a otra. Y eso no es malo, enriquece, siempre que tengamos a salvo lo más importante: la igualdad en la prestación de los servicios», ha subrayado.

Para concluir, García-Page ha defendido que el Estado de las autonomías «no vino para hacer ni más grande ni más pequeña a España, sino para hacerla mejor», y ha afirmado que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha «contribuye a ese gran objetivo común».