Suscribete a
ABC Premium
Directo
Liberados los primeros siete rehenes de Hamás
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

Iberdrola proyecta en el polígono industrial de Toledo uno de sus centros de datos sostenibles

Adquiere la parcela de la extinta 'Standard' en la calle Río Jarama con el fin de impulsar esta inversión millonaria

La ampliación de la red eléctrica en Castilla-La Mancha apoya proyectos industriales clave como la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano

Las instalación están proyectadas en esta parcela, en el número 136 de la calle Río Jarama
Las instalación están proyectadas en esta parcela, en el número 136 de la calle Río Jarama JG

J. Guayerbas

Toledo

Toledo se prepara para acoger una de las inversiones tecnológicas más ambiciosas de los últimos años. Iberdrola tiene en proyecto construir un centro de datos sostenible en el Polígono Industrial, en una parcela adquirida en el tramo final de la calle Río Jarama, justo ... el terreno que perteneció a la extinta 'Standard Eléctrica'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app