Castilla-La Mancha celebra la inclusión de la subestación eléctrica de Saceruela en el plan energético estatal

Atenderá las necesidades de proyectos empresariales vinculados a la integración de la energía fotovoltaica y el hidrógeno, como la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano o el proyecto ErasmoPower2X en Saceruela

La ampliación de la red eléctrica en Castilla-La Mancha apoya proyectos industriales clave como la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano

José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha
José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha

ABC

Toledo

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado positivamente la inclusión de la subestación eléctrica de Saceruela en la propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2030 del Estado porque será vital para proyectos ... como Hydnum Steel en Puertollano y ErasmoPower2X en Saceruela.

