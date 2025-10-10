Castilla-La Mancha celebra la inclusión de la subestación eléctrica de Saceruela en el plan energético estatal

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha valorado positivamente la inclusión de la subestación eléctrica de Saceruela en la propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2030 del Estado porque será vital para proyectos ... como Hydnum Steel en Puertollano y ErasmoPower2X en Saceruela.

En este sentido, José Manuel Caballero ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de una nueva infraestructura y ha asegurado que dicha planificación «incluye una subestación que no estaba prevista, situada en Saceruela, una zona rural todavía más pequeña que esta, con apenas 500 habitantes, pero que contará con una subestación de 400 kilovatios». Ha explicado que este proyecto va a permitir desarrollar un proyecto de generación de hidrógeno verde a partir de energía solar.»

Según ha explicado, este proyecto «supondrá una inversión de más de mil millones de euros y la creación de cientos de puestos de trabajo.» José Manuel Caballero ha añadido que esta buena noticia «era lo que faltaba para que este proyecto cerrara el círculo y pudiera ser una realidad.» «Estamos hablando de generar hidrógeno verde a bajo coste, que podrá ser utilizado por Hydnumm Steel, la acería verde que ya se está instalando en Puertollano, y por otras muchas empresas,» ha remarcado.

«Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, como vicepresidente segundo, he insistido mucho con el presidente Emiliano García-Page y quiero agradecer también el compromiso de la ministra, Isabel Rodríguez, en este asunto», ha afirmado. Esta infraestructura era el último requisito para la puesta en marcha del proyecto Erasmo Power 2X, en Saceruela, uno de los proyectos más importantes de producción de hidrógeno verde de Europa. «Con esta instalación volvemos a demostrar que Castilla-La Mancha es protagonista en la transición energética», ha concluido.