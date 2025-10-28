Suscribete a
POLÍTICA

Coalición Canaria pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

El secretario de CC considera que es la manera de saber si «hay alternativa» en la oposición

Clavijo ve necesaria una cuestión de confianza ante un «problema grave de corrupción» en el Gobierno

Sánchez, en una recepción a Clavijo en el Palacio de la Moncloa
Jaime García

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El secretario de organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha reiterado la petición de su grupo, socio del Gobierno de España, de que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Tras la ruptura con Junts, el nacionalista canario considera que ... hay que saber «si hay legislatura».

