Coalición Canaria pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

El secretario de organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha reiterado la petición de su grupo, socio del Gobierno de España, de que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Tras la ruptura con Junts, el nacionalista canario considera que ... hay que saber «si hay legislatura».

«Ya en el mes de julio mi compañera Cristina Valido lo solicitó desde el atril del Congreso de los Diputados», ha recordado, «fuimos el único partido que planteó esta opción». El objetivo es «saber si hay legislatura» y «si hay alternativa en la oposición» y para saberlo, ha dicho, «lo más conveniente es una cuestión de confianza».

En el Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria, se ha acordado instar al Gobierno de España a aprobar de forma inmediata el Decreto Canarias, que el grupo considera «un instrumento imprescindible para salvaguardar las especificidades del archipiélago y garantizar la ejecución de los compromisos con las islas«, ante la imposibilidad del Ejecutivo central de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras la ruptura con sus socios de Junts, que ha adelantado que pasará a ejercer la oposición.

La situación política en Madrid «no puede condenar a Canarias a la parálisis» porque «los canarios no pueden pagar las consecuencias de un Gobierno que ha perdido su mayoría parlamentaria» y reiteró que «mientras el presidente Sánchez no se someta a una cuestión de confianza y aclare si sigue teniendo respaldo, debe garantizar la gestión ordinaria del Estado y, especialmente, el cumplimiento de los compromisos con Canarias».

El secretario nacional de Organización, David Toledo, ha insistido en que el Decreto Canarias debe incluir medidas específicas en materia fiscal, económica y social, adaptadas a las circunstancias del archipiélago y acordadas previamente con el Ejecutivo autonómico, así como, el contenido íntegro de la Agenda Canaria. «No pedimos privilegios, pedimos respeto a nuestro fuero y al principio de lealtad institucional».

Toledo subrayó que «sin unos PGE a la vista, el Decreto Canarias es la única herramienta viable para garantizar que las islas no queden fuera de la planificación estatal». Añadió que «no se puede permitir que la falta de estabilidad política en Madrid bloquee la gestión en Canarias ni ponga en riesgo inversiones, bonificaciones o ayudas esenciales para nuestra economía».

Toledo insistió en que Coalición Canaria «seguirá vigilante para que el Estado cumpla con lo acordado y con los derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía y el REF», recordando que «la Agenda Canaria debe ser respetada con independencia de los intereses partidistas de la política estatal».