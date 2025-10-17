Suscribete a
VOLCÁN LA PALMA

Gobierno central y Canarias acuerdan tener un decreto-ley para acelerar la reconstrucción de La Palma antes de final de año

El documento incluirá la bonificación del 60% en el IRPF para residentes, 100 millones para indemnizaciones en el sector agrícola y aspectos jurídicos para acelerar tramitaciones

Lo que Canarias debe aprender del volcán de La Palma: «Salvar vidas no basta»

Un técnico supervisa las obras de reconstrucción del Valle en foto de 2022 Cabildo La Palma

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno central y el Gobierno de Canarias han acordado que se elabore un decreto-ley para impulsar y acelerar la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Este decreto se convalidará en el Congreso de los Diputados ... antes de final de año.

