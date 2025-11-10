Suscribete a
ABC Premium

«Bolaños tiene más años que un bosque»: el PSOE se entrega a TikTok para ganar el voto joven

Ministros socialistas y hasta el propio Pedro Sánchez fabrican videos cortos en TikTok irónicos y cómicos para hacerse con el público joven

Los jóvenes dejan la izquierda: el nuevo «voto punk» es Vox

«Bolaños tiene más años que un bosque»: el PSOE se entrega a TikTok para ganar el voto joven

Carlos Mullor y Daniel Roldán

En el fin de semana de la resaca de Halloween y de las visitas a los cementerios para honrar a los seres queridos, un cómic subió como la espuma en las búsquedas de Google. No es un producto de las grandes factorías como Marvel o ... DC; ni siquiera ha llegado a las librerías hace poco. Es 'Contrapaso', un cómic de Teresa Valero publicado hace cuatro años. Un 'thriller' protagonizado por dos periodistas especializados en sucesos durante la época franquista. Un libro elogiado por la crítica, que ha contado con el favor del público y que ha tenido como último admirador a alguien imprevisto: Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app