Suscríbete a
ABC Cultural

Pedro Sánchez felicita a Rosalía por su nuevo disco: «Has colocado a España en la cima de la música mundial»

El presidente del Gobierno destaca que la cantante catalana fue este sábado «la tercera artista más escuchada de toda la plataforma»

Rosalía se sincera sobre 'Berghain' y su colaboración con Björk: «Es una forma de decir que no vamos a volver a hacer 'Motomami'»

Carátula del nuevo disco de Rosalía
Carátula del nuevo disco de Rosalía EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo por la tarde a la cantante Rosalía por el «deslumbrante lanzamiento» de su nuevo disco, 'Lux', a través de redes sociales. Estas palabras llegan después de que la crítica tanto nacional como internacional ... se haya rendido al nuevo trabajo de la artista catalana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app