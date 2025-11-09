Pedro Sánchez felicita a Rosalía por su nuevo disco: «Has colocado a España en la cima de la música mundial»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo por la tarde a la cantante Rosalía por el «deslumbrante lanzamiento» de su nuevo disco, 'Lux', a través de redes sociales. Estas palabras llegan después de que la crítica tanto nacional como internacional ... se haya rendido al nuevo trabajo de la artista catalana.

«Has colocado a España en la cima de la música mundial con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma», ha escrito el líder del Ejecutivo en su perfil de X, antes Twitter.

La cantante de San Esteban Sasroviras publicó 'Berghain', el sencillo principal del álbum 'Lux', el pasado 27 de octubre como adelanto del disco. En la canción, Rosalía, que arranca al más puro estilo soprano, cuenta con la colaboración de la islandesa Björk y del productor estadounidense de música electrónica experimental Yves Tumor.

¡Enhorabuena, Rosalía, por ese deslumbrante lanzamiento de 'LUX'!



Has colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma. pic.twitter.com/wdC921K8BN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 9, 2025

Una semana antes la música catalana anunció el lanzamiento de 'Lux' para el 7 de noviembre con una aparición por sorpresa en la madrileña plaza de Callao. Sin embargo, 48 antes de la publicación del disco, las canciones se filtraron a través de redes sociales.

El nuevo álbum está profundamente inspirado en la mística femeninia, y la artista no dudo en hablar de Dios y de espiritualidad de manera central y explícita. Para ello, emplea 13 idiomas: español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín, alemán, hebreo y japonés.