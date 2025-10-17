Suscribete a
ABC Premium

Los hoteleros cargan contra PP y PSOE por resucitar la posible subida de la ecotasa en Baleares

Prohens acepta la petición de los socialistas de plantear el incremento del impuesto turístico antes de acabar 2025

Vox acusa a Prohens de «ser una política de izquierdas»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens ep

Andrés Lasaga

Palma

La polémica por la posible subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en las Islas Baleares —más conocido como ecotasa— ha vuelto al primer plano político un año después de que la presidenta Marga Prohens no pudiera sacarla adelante por falta de apoyos. Entonces, ... ni Vox ni la izquierda respaldaron la medida. Ahora, el proyecto resurge tras la propuesta del portavoz socialista, Iago Negueruela, en el debate sobre el estado de la comunidad y que Prohens ha aceptado someter a consulta, antes de finalizar el año, en la denominada Mesa de Sostenibilidad, donde participan los principales actores económicos, sociales y políticos de las islas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app