Los hoteleros cargan contra PP y PSOE por resucitar la posible subida de la ecotasa en Baleares

La polémica por la posible subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en las Islas Baleares —más conocido como ecotasa— ha vuelto al primer plano político un año después de que la presidenta Marga Prohens no pudiera sacarla adelante por falta de apoyos. Entonces, ... ni Vox ni la izquierda respaldaron la medida. Ahora, el proyecto resurge tras la propuesta del portavoz socialista, Iago Negueruela, en el debate sobre el estado de la comunidad y que Prohens ha aceptado someter a consulta, antes de finalizar el año, en la denominada Mesa de Sostenibilidad, donde participan los principales actores económicos, sociales y políticos de las islas.

El pacto entre PP y PSOE y la posibilidad de que la ecotasa pueda incrementarse a partir de 2026 ha encendido todas las alarmas en el sector turístico. La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, firma un tribuna titulada 'Pacto entre tirios y troyanos y la perpleja sociedad balear', publicada en todos los medios de las islas, en la que acusa tanto al PSOE como al PP de utilizar la ecotasa como arma política sin atender a las verdaderas prioridades de los ciudadanos.

Aguiló arremete primero contra los socialistas: «¿Se va a debatir sobre el incremento del ITS como cuestión capital, empujado por quien no se atrevió a hacerlo cuando gobernaba y ahora lo considera fundamental estando en la oposición?», se pregunta la dirigente hotelera. A continuación, dirige su crítica al Govern de Prohens: «¿También es visto así por quienes no lo contemplaban en su programa político y han mutado su ideología liberal?».

La número dos de la FEHM lanza así un golpe simultáneo a izquierda y derecha, y lamenta que el debate político se centre «en aumentar la ecotasa como si fuera ésta la mayor preocupación de los ciudadanos».

El texto, que refleja el sentir mayoritario del sector hotelero, acusa a los partidos de «crear cortinas de humo para obtener titulares en prensa y en redes sociales» y de desviar la atención de los problemas reales de los ciudadanos. «No es una prioridad ni una medida de calado. No mejorará ni un ápice las preocupaciones de los ciudadanos. No representa ningún paso adelante en la transición económica balear. No contribuirá a gestionar ningún flujo turístico», sentencia Aguiló.

La dirigente empresarial advierte además de que una subida del impuesto impactaría negativamente en toda la cadena de valor turística, desde la restauración hasta el comercio y las actividades recreativas.

Por último, Aguiló recuerda la baja ejecución de los fondos recaudados a través del ITS, un asunto ya señalado por la Sindicatura de Cuentas. Desde su implantación en 2016, de los 698,7 millones de euros recaudados solo se han ejecutado completamente 59 millones, mientras que 160 millones carecen de verificación documental. Muchos de los proyectos financiados, añade, «obedecen a acciones rutinarias y no a proyectos transformadores acordes con los fines del impuesto».

Desde 2016

La ecotasa se instauró en Baleares en 2016 por parte del Govern de izquierdas presidido por Francina Armengol y, aunque en un primer momento, el PP se opuso y llegó a anunciar que la eliminaría al llegar al poder, eso no ha ocurrido en 2023 e incluso llegó a plantear una subida de esta ecotasa en los meses de verano.

Actualmente, el precio de la ecotasa en Baleares varía según la categoría del alojamiento y la temporada. En temporada alta (mayo a octubre), las tarifas oscilan entre un euro en campings y albergues, y los 4 euros en hoteles de 5 estrellas y apartamentos de 4 llaves por persona y noche. En temporada baja (noviembre a abril), las tarifas se reducen significativamente, el máximo es un euro por noche para los hoteles de más categoría.

El debate sobre la ecotasa vuelve así al epicentro político y social de Balears, con el Govern del PP y el PSOE defendiendo su revisión, Vox oponiéndose frontalmente y el sector turístico clamando contra lo que considera una medida populista sin retorno ni resultados reales.