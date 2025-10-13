Suscribete a
ABC Premium

Rosario de Cristal 2025 y ofrendas: horario, recorrido y cortes de tráfico en Zaragoza por las Fiestas del Pilar hoy

Es habitual que este rito comience al caer la tarde para aprovechar el contraste entre la luz natural y el brillo de las carrozas iluminadas

El misterio de la basílica del Pilar en plenas fiestas: aparece una abeja esculpida en una fachada

Rosario de Cristal 2025 y ofrendas: horario, recorrido y cortes de tráfico en Zaragoza por las Fiestas del Pilar hoy
Rosario de Cristal 2025 y ofrendas: horario, recorrido y cortes de tráfico en Zaragoza por las Fiestas del Pilar hoy Fabián Simón

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Zaragoza vive hoy uno de los momentos más esperados de sus Fiestas del Pilar: el Rosario de Cristal junto a las ofrendas, un acto que reúne religiosidad, arte y luz. Esta edición volverá a teñir de solemnidad el centro histórico con decenas de carrozas ... iluminadas y faroles que evocan los misterios del Rosario. Si no quieres perderte nada, estos son todos los detalles sobre horarios, recorrido y los cortes de tráfico previstos para que vivas este acto sin imprevistos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app