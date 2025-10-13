Rosario de Cristal 2025 y ofrendas: horario, recorrido y cortes de tráfico en Zaragoza por las Fiestas del Pilar hoy

Zaragoza vive hoy uno de los momentos más esperados de sus Fiestas del Pilar: el Rosario de Cristal junto a las ofrendas, un acto que reúne religiosidad, arte y luz. Esta edición volverá a teñir de solemnidad el centro histórico con decenas de carrozas ... iluminadas y faroles que evocan los misterios del Rosario. Si no quieres perderte nada, estos son todos los detalles sobre horarios, recorrido y los cortes de tráfico previstos para que vivas este acto sin imprevistos.

Horario del Rosario de Cristal 2025

Según el programa de las Fiestas del Pilar 2025, el acto se celebrará el lunes 13 de octubre a las 19.00 horas, con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Museo del Rosario de Cristal) y finalización prevista en la calle Pedro Joaquín Soler.

Es habitual que este rito comience al caer la tarde para aprovechar el contraste entre la luz natural y el brillo de las carrozas iluminadas.

Recorrido previsto

La procesión parte desde la Iglesia del Sagrado Corazón y toma la calle Pedro Joaquín Soler en su arranque. Desde allí avanza por Dominguito de Val, San Vicente de Paúl, Sepulcro, San Bruno hasta llegar a La Seo. Luego ingresa en la Plaza del Pilar, frente a la basílica y al manto floral tradicional. Continúa por Alfonso I, Coso, Plaza de España, y retorna por Coso, Don Jaime I, San Jorge para concluir de nuevo en Pedro Joaquín Soler.

Durante ese trayecto, las treinta carrozas de cristal, cada una evocando un misterio del Rosario o la figura de la Virgen del Pilar, iluminan las calles del casco histórico. A ello se suma la presencia de faroles, estandartes y participantes ataviados para honrar la tradición.

Cortes de tráfico y restricciones

Para permitir el paso ordenado de la procesión y proteger la integridad de los participantes, se implementarán cortes de tráfico en puntos clave del casco histórico. En particular, se prevé la interrupción total en zonas como el Puente de Piedra y la calle Don Jaime, afectando también a líneas de autobús como la 28, 29, 35, 36, 39, N1, N2 y N7, que deberán ser desviadas.

Una novedad relevante para estas fiestas es que el Paseo de Independencia no se cerrará por completo durante todo el día, como en años anteriores, sino que solo lo hará en momentos de máxima afluencia peatonal.

Por tanto, se recomienda a quienes planeen desplazarse por el centro que consulten anticipadamente las rutas de desvío del transporte público y eviten las calles afectadas durante el paso de la procesión, ya que las restricciones arrancarán horas antes y se prolongarán hasta que concluya el acto.

Zaragoza se prepara así para una de sus noches más memorables del Pilar. Y es que el Rosario de Cristal no solo es una manifestación de fe, también una experiencia artística en la penumbra donde luz y procesión se entrelazan.