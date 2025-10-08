Dónde es festivo el próximo lunes, 13 de octubre, en España: comunidades autónomas en las que no se trabaja por el puente del Pilar

El 12 de octubre es una fecha señalada en el calendario de los españoles, pues se celebra el Día de la Hispanidad. Se trata de uno de los festivos nacionales más esperados, ya que es el primero después del verano.

Sin embargo, ... este 2025 cae en domingo. Por lo tanto, son muchos los ciudadanos que, a diferencia de otros años, no podrán disfrutar del puente del Pilar. Tan solo cinco comunidades autónomas han decidido trasladar la Fiesta Nacional de España al lunes 13 de octubre y tendrán tres días libres.

Dónde es festivo este lunes 13 de octubre en España El Día de la Hispanidad 2025 cae domingo y cinco regiones de España han trasladado este festivo al lunes 13 de octubre. Esto quiere decir que sí pueden disfrutar del puente del Pilar al disponer de tres días libres. Comunidades autónomas en las que es festivo el lunes 13 de octubre Andalucía

Asturias

Aragón

Castilla y León

Extremadura Para el resto de comunidades autónomas, el 13 de octubre es un día laborable. Cuándo es el próximo festivo nacional en España El próximo festivo en España es el 1 de noviembre y se celebra el Día de Todos los Santos. Tampoco habrá puente, ya que la fiesta este 2025 cae en sábado.

