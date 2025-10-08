Fiestas del Barrio del Pilar en Madrid 2025: programa, actividades y conciertos gratis

Las fiestas patronales de los diferentes barrios y municipios de Madrid continúan sin descanso. Pese al adiós del verano la música y la juerga continúa en distintos puntos de la Comunidad. Los barrios, pueblos y localidades madrileñas despliegan cada año una oferta cultural y ... festival que combina historia, música y gastronomía en distintos espacios.

Los más de 45000 habitantes con los que cuenta el madrileño barrio del Pilar ya tiene todo listo para sus fiestas de 2025, que se desarrollarán del 8 al 12 de octubre con un programa lleno de conciertos, actividades familiares y citas deportivas. El epicentro de la celebración volverá a ser, un año más, el entorno del parque de La Vaguada, que acogerá durante cinco días música en directo, espectáculos y propuestas para todos los públicos.

Nacha Pop, Efecto Pasillo, Shaila Dúrcal, Paula Koops y Álvaro Mayo actuarán en las fiestas del barrio del Pilar



El programa incluye actividades del 8 al 12 de octubre en el recinto ferial del parque de La Vaguada

Más informacion

Aunque la fiesta nacional del Día de la Hispanidad no pase del domingo al lunes, eso no impedirá que los vecinos y visitantes disfruten de estas jornadas, donde la música será protagonista, con conciertos gratuitos cada noche en el escenario principal del parque de La Vaguada.

Entre los artistas confirmados destacan grupos locales, tributos y actuaciones de bandas nacionales reconocidas como Nacha Pop, Efecto Pasillo, Shaila Dúrcal, Paula Koops, Álvaro Mayo, JM, Twins o Melody.

Programación por días de las fiestas del Pilar 2025

Aunque las fiestas comienzan el 9 de octubre, el día anterior habrá un pequeño adelanto con varios grupos del barrio del Pilar.

Miércoles 8 de octubre 19.00 h – Certamen de Grupos del Barrio (The Talisker Band, Rock'N'Heels, Gatos y Cacos y Dseed)

Nacha Pop será quien estrene oficialmente las festividades con su concierto del jueves 9 de octubre a las 22 horas.

Jueves 9 de octubre 19.00 h – Pasacalles circenses. Grupo Alquimia Circus

20.00 h – Sesión musical a cargo de DJ Pulpo

21.00 h – Apertura y pregón de fiestas

22.00 h – Concierto de Nacha Pop.

El viernes 10 de octubre se celebrará La Noche Joven, que llevará al barrio del Pilar a cuatro jóvenes artistas.

Viernes 10 de octubre - Noche Joven 21.00 h – Concierto Álvaro Mayo

23.00 h – Concierto Paula Koops

00.30 h – Concierto JM

01.30 h – Sesión Musical Twins Melody

Efecto Pasillo traerá temas como Pan y mantequilla o No importa que llueva en su concierto del sábado 11 de octubre. Ese mismo día, también habrá n tributo a los Hombres G por parte de Los G Band.

Sábado 11 de octubre - Día de la Infancia 11.00 a 14.30 y 16.30 a 19.00 h – Actividades del Día de la Infancia (rocódromo, futbolines, karts, pasacalles, teatro en inglés)

12.30 h – Teatro infantil en inglés: «Welcome to the Jungle», por Kid&Us Vaguada

18.00 h – Desfile de grupos folclóricos iberoamericanos

21.30 h – Concierto «LOS G BAND», Tributo a Hombres G

23.30 h – Concierto Efecto Pasillo

01.30 h – Sesión musical Ardiya

Shaila Dúrcal cerrará las jornadas musicales el domingo 12, seguida de los fuegos artificiales en el Parque de La Alcazaba que dan fin a las fiestas.

Domingo 12 de octubre 11.30 h – Desfile de grupos de folclore iberoamericano en conmemoración del Día de la Hispanidad

12.30 h – Muestra de danza y música de los grupos de folclore iberoamericano

18.30 h – Chocolatada con animación musical

20.00 h – Concierto Shaila Dúrcal

22.00 h – Fuegos artificiales en el Parque de La Alcazaba

Cómo llegar al madrileño barrio del Pilar

El Parque de la Vaguada acogerá la celebración de estas fiestas y para llegar a ellas se recomienda usar metro línea 7 (estaciones Peñagrande o Avenida de la Ilustración) o línea 9 (Barrio del Pilar, Herrera Oria), o diversas líneas de autobús que pasan por la zona.

Estas fiestas son una oportunidad para disfrutar de música, deporte, teatro y actividades familiares en un ambiente popular y gratuito en uno de los barrios más conocidos de Madrid.

