Primera reunión Azcón-Alegría para abordar el 'cupo catalán' y desencuentro total: «Sánchez quiere levantar un muro»

Decepcionante. Es la única palabra en la que han coincidido esta mañana Pilar Alegría y Jorge Azcón en sendas ruedas de prensa ofrecidas tras su encuentro bilateral para abordar, por iniciativa del presidente aragonés con todas las fuerzas parlamentarias con representación en Las Cortes, el 'cupo catalán' y cómo afectaría, de aprobarse lo sellado el pasado lunes, a la comunidad autónoma.

Noticia Relacionada Azcón llamará a una rebelión cívica contra la financiación singular: «Aragón se opone a la ruptura del sistema, que supondrá una pérdida de 230 millones cada año» ABC El presidente autonómico va a llamar a una ronda de reuniones a los máximos representantes de los principales partidos políticos ante el chantaje que «dinamita» los servicios públicos de la Comunidad

Según la portavoz socialista, Jorge Azcón lleva desde el primer minuto de su legislatura atrincherado en el frentismo y la confrontación al Gobierno central. Es «su mantra». Alegría le ha regalado un ejemplar del Estatuto de Autonomía de Aragón pese a que otro ejemplar presidía una de las mesas de la reunión en el Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo de Aragón en Zaragoza, y le ha propuesto «desarrollarlo». Azcón le ha respondido que «se lo lea» para defender mejor los intereses de los ciudadanos a los que ahora representa desde la secretaría general del PSOE autonómico y no sea más copartícipe de una financiación privilegiada para Cataluña que, al menos, va a restar 230 millones de euros para la autonomía. Ha citado, además, otros estudios de especialistas económicos como el que hacen Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre en el libro ‘La factura del cupo catalán' (Editorial La Esfera de los Libros), que sugieren que, de implantarse lo acordado para Cataluña en Aragón, la comunidad perdería 1.294 millones de euros.

Ha debido ser una reunión de diálogo de sordos, se puede deducir tras las dos ruedas de prensa ofrecidas, porque a lo que uno proponía, otro embestía con alguna ofensiva personal. De hecho, en la comparecencia ante los medios de Alegría ha llamado la atención su insistencia corrosiva en señalar que el pasado sábado, Azcón estaba en las islas Baleares hasta que tuvo que regresar con urgencia por la dana. La anterior dana, que azotó a 19 municipios de la región, le pilló en Galicia por la boda del consejero de Presidencia de la Xunta y se afeó su llegada a la zona afectada 72 horas más tarde.

Está claro que el argumentario de la ministra, que al acabar de hablar se ha ido corriendo al acto que se organiza hoy en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y que es objeto de otra gran polémica entre Gobierno central y autonómico, pasa por explotar las catástrofes de este verano en la región como si fueran 'el caso Mazón', a pesar de que este sábado pasado el Gobierno de Aragón alertó con el envío del sistema Es-Alert a las zonas marcadas en rojo por la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) y que mitigó cualquier peligro. Ha acusado a Azcón de «paripé» y le ha pedido una «propuesta seria de financiación», porque donde esté un «debate serio ahí estará el PSOE», ha afirmado. Aunque, ha repetido en un alarde de ironía cuando se le ha preguntado por qué piensa sobre el llamamiento del barón popular a una rebelión cívica contra el sistema pactado con Cataluña, que «tendrá que rebelarse de lunes a viernes» porque el fin de semana «le pillará en Menorca, Galicia u otro lado». En otro momento de la rueda de prensa ha usado el sarcasmo para expresar que en la reunión ha pensado que Azcón «tenía aún jet lag» y estaba confuso con los datos, pero luego ha recapacitado que estuvo en las Baleares el fin de semana pasado y no en otro país con huso horario diferente. El pasado domingo, Manuela Berges, alcaldesa de Pedrola y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Alegría, ofreció una rueda de prensa para pedir la dimisión de Azcón por su ausencia en el momento de las inundaciones en su municipio, y algunos vecinos, como Grisén, Figueruelas y Tarazona, entre otros.

Hoy, Alegría ha utilizado primero como razonamientos que «con el Gobierno de Pedro Sánchez, Aragón ha recibido 9.197 millones de euros más que con el anterior de Mariano Rajoy y que este año las transferencias son un 43% más altas que las del año pasado». Ha acusado a Azcón de hacer «trilerismo numérico» para desanimar a los ciudadanos con que se van a perder más de 230 millones de euros.

«Es un derecho de los aragoneses»

Azcón, a continuación, le ha respondido que las transferencias del Estado y las entregas a cuenta que corresponden a los aragoneses por, entre otras cosas, sus recaudaciones a los impuestos generales del Estado son propias, «es un derecho de los aragoneses». «Pretende que le demos las gracias por lo que es nuestro. No somos tontos ni mansos. Me sienta especialmente mal que nos traten como imbéciles a los aragoneses«, ha dicho el presidente de la comunidad, que también ha censurado la »traición« a los aragoneses que comete Alegría cuando antepone la defensa de su partido o su gobierno.

«No somos tontos ni mansos. Me sienta especialmente mal que lea lo dictado en Moncloa y que diga que las transferencias del Estado y las entregas a cuenta aumentan cuando es dinero de los aragoneses, es un derecho de los aragoneses»

Según ha manifestado el presidente, Alegría no tenía los deberes hechos respecto a lo que pierde o no Aragón con el nuevo sistema de financiación pactado el pasado lunes con la Generalitat catalana (para Alegría solo es el «principio de un acuerdo, un banderín de salida»), ni sabía tampoco el calendario para que ese cupo catalán entre en vigor o lo que dejará de aportar Cataluña a la caja común de los españoles y en consecuencia el efecto que tendrá sobre el resto del país. Los únicos argumentos que ha leído porque se los ha dictado la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) desde La Moncloa son los números de las transferencias del Estado mayores y las entregas a cuenta actualizadas, que deben aprobarse el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Para el presidente regional, «es la misma filosofía de los privilegios, los chantajes y los pagos políticos para mantenerse en La Moncloa» la que se ha pactado para el sistema de financiación autonómica.

La secretaria general del PSOE aragonés ha propuesto a Azcón que aporte un modelo para reformar la financiación regional que lleva once años caduca, desde 2014 y en sus palabras Aragón carece de tal propuesta; frente a ello, Azcón ha acusado a Alegría de «mentir» en su rueda de prensa y no mencionar el documento que le ha entregado al iniciar el encuentro y que es la propuesta (PNL) del PSOE sobre financiación que defendía Javier Lambán en las Cortes aragonesas. «Nos ha mentido a la cara. Luego ha ocultado esto en la rueda de prensa y constata que el PSOE ha mutado.Ahora no defiende los intereses de Aragón, sino los intereses personales de Pedro Sánchez».

«Siempre vienen los consejeros del ramo»

Otro objeto de controversia es y va a ser el veto del Ministerio de Ciencia que hoy ha organizado, con Diana Morant en cabeza, el acto de entrega de las acreditaciones científicas Severo Ochoa y María de Maeztu por primera vez en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Al acto sí acude Pilar Alegría, pero el Gobierno central ha rechazado invitar al presidente aragonés, pese a que el propio rectorado lo solicitó de forma oficial. La rectora, Rosa Bolea, no acudirá a la entrega de las acreditaciones a 17 centros de excelencia científica del país, ha delegado la representación en los vicerrectores de Política Científica e Innovación y arguye que tenía compromisos previos que le impiden asistir.

También la consejera del ramo, Tomasa Hernández, ha declinado acudir por el veto del Gobierno de España al presidente de la comunidad. Para Alegría, la razón es que las acreditaciones son entregas 100% financiadas por el Gobierno central y que en los actos organizados en todas las comunidades autónomas se invita siempre al consejero del ramo.

Desencuentro Gobierno central y autonómico por el acto científico en la Universidad de Zaragoza El Gobierno central ha rechazado invitar este miércoles al presidente aragonés, Jorge Azcón, a la entrega de las acreditaciones científicas Severo Ochoa y María de Maeztu, organizadas en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, pese a que el propio rectorado lo solicitó de forma oficial.

Para Azcón, el desaire es tal que después de que Bolea (a la que ha agradecido su gesto) insistiera en que se «invitara a Azcón a su casa» por ser presidente de la comunidad que lo alberga y en su ciudad y de recibir la negativa reiterada por parte del Ministerio que preside la valenciana Morant, se rompe el «respeto institucional» y es un gesto de «sectarismo». «Les retrata -ha afirmado Azcón-. Han vuelto a dar otra muestra de polarización. El Gobierno de Sánchez quiere levantar un muro».

El presidente aragonés mantiene hoy su agenda llena de reuniones con el resto de formaciones políticas para abordar la postura regional respecto al 'cupo catalán', aunque la primera ya ha salido con un resultado de derrota evidente.