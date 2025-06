La 'número dos' de Azcón sale en su defensa frente a Alegría: «Todos los altos cargos en su día a día se desplazan en coche oficial»

La vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha convocado a los medios en una hora inusual (19.00 horas) para ofrecer datos sobre las ayudas que el Ejecutivo va a aprobar en un decreto extraordinario que se aprobará este próximo viernes con un paquete de medidas destinadas a las empresas, los comercios y autónomos que se han visto perjudicados por las tormentas del pasado fin de semana en una docena de pueblos de Zaragoza y Teruel.

Pero lo que de verdad pesaba en el ambiente, amén de la solicitud de ayudas necesarias y los más de 275 efectivos que trabajan en la zona para su vuelta a la normalidad lo antes posible, era el bronco debate que ha enardecido desde el Congreso de los Diputados Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez. La secretaria general de los socialistas aragoneses ha afeado el uso del coche oficial para «actos como ir de bodorrio y festival en Galicia» del presidente maño, Jorge Azcón, algo que sucedió el pasado fin de semana y que ha confesado el propio Azcón en televisión.

Vaquero fue la primera dirigente del Ejecutivo maño en arropar a los vecinos de la zona inundada. Fue el sábado a partir de las 10.00 horas

Tras reconocer en 'Espejo Público' que estaba a mil kilómetros en la boda de un alto cargo de la Xunta (en concreto de Diego Calvo, consejero de Presidencia y mano derecha del barón gallego, el también dirigente del PP Alfonso Rueda) y que no tenía un Falcon para volver, como crítica al presidente Sánchez, el dardo volvió como un 'bumerán' contra él cuando se publicó horas después que el presidente aragonés se había ido a La Coruña en coche oficial. Para Mar Vaquero, que Alegría cargue contra Azcón no es más que un disparo al aire para no observar el cerco de corrupción que envuelve al Gobierno central, con el estallido del caso Koldo-Ábalos-Cerdán. Para Vaquero, es defendible lo que hizo Azcón porque «todos los altos cargos en su día a día se desplazan en coche oficial», algo que debe saber Alegría, a quien por cierto le ha censurado haber participado el martes 18 de junio en un acto educativo como ministra y no acercarse a los pueblos dañados.

Vaquero fue la primera dirigente del Ejecutivo maño en aterrizar en Azuara y en la zona afectada. Lo hizo el sábado a partir de las 10.00 horas. No hubo tragedias personales, pero en su visita el domingo a la comarca Campo de Belchite, el titular de Fomento y Vivienda ya cifró en 6 millones de euros las pérdidas. Primera estimación y dio seis meses como mínimo para recuperar la normalidad, lo que daba idea de la magnitud del desastre. El lunes 16 de junio, tres días después de acontecer el fenómeno meteorológico adverso, estuvo Azcón, también el titular de Sanidad, José Luis Bancalero y el de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco.

Al llegar pasadas más de 48 horas de la tragedia, el presidente Azcón fue increpado por algunos vecinos en Azuara que le pidieron más ayuda institucional

En este recorrido cronológico hay que decir que ese día Azcón se llevó un rapapolvo por los vecinos indignados de Azuara y él dijo entenderlo. Unas horas después el titular de Hacienda Roberto Bermúdez de Castro confirmaba que rectificaban su decisión de no haber llamado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en cuanto sucedió la tormenta. Solicitó la ayuda de los soldados y desde el martes, en total, unos 275 efectivos (entre brigadas, personal, operarios, militares) trabajan para limpiar la maleza y el barro de las áreas inundadas.

¿Dónde ha estado Alegría?

Pero en todos estos días, para Vaquero, tampoco ha aparecido quien dice representar a todo el socialismo aragonés. «¿Dónde ha estado la secretaria general de los socialistas en Aragón que tampoco ha visitado ni uno solo de los municipios afectados?«. »Ayer estuvo en Zaragoza en un acto como ministra y no se ha preocupado por acudir a ninguno de estos municipios«, ha criticado Vaquero sobre la extraña dualidad que mantiene la zaidana. »El interés que tiene no son las consecuencias de estas lluvias« y cómo paliar los daños, ha incidido la 'número dos' del Ejecutivo autonómico, sino en utilizar la tormenta para dañar al presidente Azcón y esquivar la tormenta de corrupción que salpica al PSOE.