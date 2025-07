Montero desaparece de la agenda por la financiación catalana

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha estado dos días seguidos sin agenda pública particular, más allá de su asistencia ordinaria este martes a la reunión del Consejo de Ministros en la Moncloa. La desaparición del foco de quien es además titular de ... Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y líder de la formación en Andalucía ha coincidido con la firma, este lunes en Barcelona, en la sede de la Generalitat, del acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico que preside el socialista Salvador Illa. Un pacto para llevar a cabo la promesa realizada en su día a ERC, a cambio de su voto en la investidura en Cataluña en 2024, para implementar un sistema de cupo o concierto catalán, por el que esa comunidad pasaría a recaudar el cien por ciento de los impuestos, incluido el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

Fuentes de su departamento subrayan que su actividad no ha cesado entre el final de la semana pasada y la presente, pues tuvo actividad tanto el viernes como el sábado, con actos y atenciones a los medios de comunicación, y que igualmente el próximo jueves estará en Málaga y el viernes en Santander, donde, precisan, atenderá igualmente a los medios. Se da la circunstancia de que como ya no hay periodo de sesiones Montero no estará hoy en el Congreso de los Diputados, como suele ser habitual para la sesión de control al Gobierno.

Pero lo cierto es que la número dos de Pedro Sánchez y candidata a presidir la Junta de Andalucía aún no ha dicho esta boca es mía en un asunto que sin duda le compete, como es el de la financiación autonómica, y en el que no tiene una posición fácil que manifestarle a los ciudadanos de Andalucía. Tanto el lunes en la Ciudad Condal como este martes en la Moncloa, después de la comisión bilateral entre el Ejecutivo central y el Gobierno vasco, con Sánchez y el lendakari, Pradales, fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el encargado de ejercer de portavoz del Gobierno. Este martes, además, la mesa de la sala de prensa de la Moncloa estuvo bastante concurrida después del Consejo de Ministros, pues a la portavoz, Pilar Alegría, la acompañaron la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Óscar López y Pablo Bustinduy.

Cuatro ministros, pero no la de Hacienda, en un día donde como era de esperar la financiación autonómica fue un asunto recurrente en las preguntas de los informadores. A ellas tuvo que hacer frente Alegría, que al igual que Montero compagina su presencia en el Gobierno central, donde ostenta la cartera de Educación y Deportes, con la Secretaría General de una importante federación autonómica del PSOE, en este caso la de Aragón. Preguntada sobre las críticas de muchas comunidades autónomas al acuerdo bilateral con Cataluña, incluso algunas con presidentes socialistas, Alegría afirmó que «mientras en España haya un Gobierno progresista», no habrá «ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de un territorio sobre otro». E incluso abundando el argumento aseguró que con el presente modelo, que lleva una década caducado, «todas las comunidades autónomas, ya sea Cataluña, Madrid, ya sea Aragón, ya sea Galicia, ya sea Asturias, ya sea Murcia... han recibido trescientos mil millones de euros más con el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy», lo que cifró en un 47 por ciento más.

Críticas a Feijóo

Alegría, por lo demás, se empleó a fondo en subrayar las diferencias de los distintos presidentes autonómicos del Partido Popular (PP) sobre esta materia incluida la que sostenía el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando presidía la Xunta de Galicia. «Yo las críticas, por parte del Partido Popular, me las conozco de todos los colores. [...] Pero al margen de las críticas: ¿cuál es su modelo? Un modelo que hable de dispersión, como decía el señor Feijóo cuando era presidente en Galicia; o que pondere más el PIB, como explica la señora Ayuso [Isabel] o que pondere más la población, como explica el presidente de la Junta de Andalucía...», enumeró.

Ya desde el año pasado, el compromiso de otorgarle un concierto a Cataluña, como reclaman los independentistas, provocó una oleada de críticas en las federaciones del PSOE. Y no solo del tradicionalmente díscolo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sino de otros presidentes autonómicos del partido como el del Principado de Asturias, Adrián Barbón. También de varios secretarios generales autonómicos, si bien algunos ya no están como el aragonés Javier Lambán, sustituido luego precisamente por Alegría.