Rosa Bolea: «Tienes que trabajar para que tu campus sea mejor y competir así y convivir con los privados»

A Rosa Bolea (Leciñena, Zaragoza, 1968) no le importa que la consideren la 'segunda o discípula' de Juan José Badiola. Es su mentor, su «maestro». Con él lideraron desde un laboratorio de la Universidad de Zaragoza la investigación (y comunicación) nacional sobre ... una enfermedad bovina que acechó a finales de los 90: la EEB, o encefalopatía espongiforme, el consabido 'mal de las vacas locas'. La crisis de la gripe aviar actual en Estados Unidos le preocupa, pero relativamente –«nos pilla muy entrenados», opina– y en eso, también la pandemia del coronavirus, ha jugado su papel.

Noticia Relacionada Más de 37.000 personas eligen al nuevo rector de la Universidad de Zaragoza: los catedráticos Castellanos o Bolea ABC El mandato de José Antonio Mayoral culmina este martes, cuando se decide su relevo, tras ocho años al frente del campus

Bolea tiene agenda de vicerrectora hasta el 10 de abril, cuando sustituya al todavía rector de esta Universidad (Unizar),José Antonio Mayoral. Ella adelanta que «cambiará» algún elemento decorativo del despacho, como un cuadro, y la línea será continuista, pero no tanto. Habrá novedades. Es la primera mujer en sentarse al frente del edificio Paraninfo en 550 años de historia del único campus público aragonés, con 37.0000 estudiantes en la región. Por eso, la nueva «mirada» será algo distinta.

¿Cuáles son los primeros pasos que da una nueva rectora al ponerse al frente de una institución tan grande como la Universidad de Zaragoza?

Hacerse cargo de un rectorado es una tarea muy compleja; pero como tengo experiencia en la gestión universitaria y estoy rodeada de un equipo muy, muy competente, será más fácil. Como rectora, lo primero que tengo que hacer es definir con mi equipo la estrategia a corto, medio y largo plazo. Pero sobre todo a corto. Al principio, para empezar ya a intentar transformar muchos procesos de nuestra universidad y hacerlo desde el minuto 1. Quiero hacer un esfuerzo para tener claros los retos que queremos afrontar, con mucha fuerza: vamos a por ellos, a por la flexibilización de las titulaciones, apoyar la investigación de vanguardia, vamos a ver cómo transformamos digitalmente la universidad, cómo introducimos la inteligencia artificial para que tenga su impacto en nuestra docencia, en nuestra gestión, sobre todo. Vamos a cuidar a la comunidad universitaria y científica. El primer paso es la estrategia.

¿Qué significa ser la primera mujer en 550 años, cree que la votaron como 'signo de modernidad'?

Para mí, ser la primera mujer en 550 años de historia es absolutamente increíble y estoy muy emocionada por haber conseguido liderar este proyecto. Yo creo que aquí estoy por mi experiencia profesional y por mis competencias para liderar un proyecto de estas características. Dicho esto, además soy mujer, con lo cual implantar una mirada femenina en esta institución es un factor muy importante, porque podemos aportar algunos matices.

Creo que esto es un hito no solo para mí, sino para todas las mujeres porque llegar a los puestos de liderazgo es aún difícil. Existen los techos de cristal, el día 10 de abril voy a estar muy feliz de romper uno de ellos. Hay que seguir, porque cuesta llegar a los primeros puestos, esto es un ejemplo de que se puede llevar a cabo.

¿En qué se traducen esos matices femeninos en lo concreto?

Yo creo que las mujeres tenemos, en general -no se puede llevar esto a término- pero en general tenemos una sensibilidad distinta. Después de 550 años liderados por hombres, aunque en los últimos años hayan entrado muchas mujeres, el que lleva el timón al fin y al cabo es el rector, es posible que surjan proyectos que tienen más cabida en la mirada de una mujer. Existen a lo mejor algunos proyectos que nosotras podamos redefinir porque los hemos vivido distintos. Por ejemplo, yo he tenido muchas dificultades para hacer algunos exámenes en mi vida profesional porque los he tenido que combinar con mis partos. A lo mejor un hombre no está tan sensibilizado con el impulso que hay que dar a las mujeres en todos los momentos de su vida.

¿Cuántos hijos tiene usted?

Dos niñas.

En los ejes de su estrategia, ocupa un lugar esencial la transformación digital de la universidad. ¿En qué consiste su anuncio de que habrá un pasaporte digital para acreditar la vida en el campus?

Los ejes estratégicos de mi gobierno van a ser: 1. la transformación digital y la inteligencia artificial; 2. el cuidado de la comunidad. Pienso que si apoyo a la gente que está en nuestra comunidad, si les intento motivar un poco más, si les apoyo algo más, brillarán también algo más. Y luego el tercero es la internacionalización de la universidad; para mí es muy importante que Zaragoza esté en la foto del planeta porque tenemos talento de sobras.

«Digitalizar toda la información referente al campus reducirá mucho la excesiva burocracia»

Sobre la transformación digital, todavía tenemos que mover muchos papeles. Es decir, la burocracia asociada a la mayoría de los procesos administrativos no depende solo de la Unizar, sino del sistema administrativo en general, esto es una administración pública, pero a veces los procedimientos internos que llevamos a cabo todavía aumentan más esos procesos administrativos. La idea con la digitalización es tener una base de datos en la que esté presente todo lo referente a la Universidad de Zaragoza a nivel administrativo. Significa esto que si una persona que se ha formado en Unizar, y va a aplicar a una plaza, ya no tendríamos que hacerle traer a esa persona acreditando cursos, etc, llevados a cabo aquí porque ya están en el sistema de nuestra universidad; eso disminuye la burocracia para el personal técnico de apoyo que tiene que verificar todos esos papeles porque han salido de aquí y les sirve para evaluar a esa persona, a la que ya se ha examinado hace dos años. Es solo un ejemplo, pero ya tenemos su información digitalizada y eso agilizará esos procesos burocráticos. Ese s el objetivo. Tener la información centralizada y facilitarle a las personas que trabajan aquí muchos procesos.

Usted cursó Erasmus en Utrecht (Países Bajos). ¿Para qué esa internacionalización?

Tenemos que empezar por nuestras propias titulaciones, para internacionalizar parte de nuestros grados porque nos vamos a abrir a universidades estratégicas en el mundo. Tenemos alianzas, con otros lugares de España también, pero hay que hacer mayor esfuerzo para internacionalizar y conseguir acuerdos o convenios con extranjeras muy potentes. Porque si les ofrecemos a esos estudiantes clases en nuestra lengua, eso es una barrera, pero si hay grupos que caminan en otras líneas vamos a tener las puertas abiertas en otros lugares del planeta.

Tiene que negociar ahora el nuevo marco presupuestario de la universidad para 2026. ¿Hay novedad en la financiación que usted va a proponer al Gobierno de Aragón después de Semana Santa?

Le vamos a proponer una revisión de la estructura, para eso tenemos que hacer un estudio previo para la optimización de algunos recursos y poner sobre la mesa la necesidad de apoyo estructural que tenemos. No de PDI (el personal docente e investigador), porque tenemos plantillas ajustadas, pero sobre todo del personal técnico de apoyo; si queremos potenciar esta universidad en algunas unidades tenemos mucha deficiencia y nos hace caminar más lentos. Eso es lo que quiero negociar con el Gobierno de Aragón y acordar también un presupuesto de mantenimiento de nuestros edificios porque nuestra casa es muy grande y tenemos muchas debilidades que tenemos que fortalecer. Tenemos unos 37.000 estudiantes en los campus territoriales y en los campus de Zaragoza, como la UCLA, centro adscrito en La Almunia de Doña Godina.

¿Está a favor de la coexistencia entre universidades públicas y privadas?

Yo confío mucho en el talento que atesora la Universidad de Zaragoza, esto es lo que tenemos delante y a lo que hay que dar visibilidad. Porque si algo tiene esta universidad es mucho talento y ese talento redunda sin duda en la formación de nuestros estudiantes. Con lo cual yo, como rectora de la Universidad de Zaragoza, tengo que defender mi casa y tengo que hacerle ver a la sociedad el talento que tengo detrás de mis titulaciones, para que las familias puedan escoger la opción que consideren más oportuna para la formación de sus hijos o descendientes. La universidad privada está y estará, esto es ley de vida, pero yo no me opongo, no estoy en absoluto en contra de las privadas. Yo pienso que lo que tengo que hacer es trabajar bien la nuestra y vender nuestra universidad para hacer entender a la sociedad lo que tenemos. Entonces estoy segura de que seríamos una opción prioritaria para el estudio de los hijos al competir y convivir con las privadas.

Ante la escasez de profesionales en ramas tan fundamentales como la Medicina -la Universidad de San Jorge (privada, por cierto) ha anunciado precisamentela oferta de cien nuevas plazas para el próximo curso- el ciudadano de a pie piensa: pues que amplíen plazas en las carreras de Medicina. ¿Es tan fácil como eso, qué trabas encuentran?

Hay que formar estudiantes de Medicina, por supuesto, y se están poniendo medidas. En Zaragoza se han ampliado levemente las plazas, se ha abierto la titulación en el campus de Huesca y hay un firme propósito de abrirla en el campus de Teruel. El problema que tiene Medicina como otras carreras es que hay que calibrar bien las plazas que nos demanda el sistema. Si hay deficiencias, como parece que se produce ahora, hay que generar más titulaciones de médicos, pero también hay que tener mucho cuidado para formar y que la demanda esté cubierta, pero no con exceso con personas que no puedan garantizar sus estudios en su profesión. Dicho esto, se van a ampliar, ahora también la Universidad San Jorge lo ha anunciado. Si ellos tienen capacidad, adelante, no pasa nada, pero hay dificultad en los hospitales para realizar las prácticas. La Universidad San Jorge de Zaragoza va a utilizar el nuevo hospital Quirón en Zaragoza y esto amplía mucho las plazas para que se puedan hacer prácticas. Ya veremos el futuro qué nos demanda. Nosotros tenemos acuerdos con los hospitales universitarios y hay que formar a los estudiantes con materia práctica dentro de esos recintos sanitarios. Somos la universidad pública de Aragón.

¿En sus planes tiene en mente la incorporación de nuevas titulaciones?

Aeronáutica en Teruel. Tenemos un 'hub' aeronáutico muy importante, vamos a sacarle todo el partido que podamos, porque la Universidad de Zaragoza tiene que estar al servicio de la sociedad y si vemos que tenemos mercado en el campo aeronáutico, vamos para allá. En la Politécnica de Huesca, tenemos espacio para un grado, vamos a ver si podemos rescatar la Farmacia. Desempolvaremos este tema para ver si podemos lanzarlo. También vamos a fortalecer grados en Zaragoza porque estamos viviendo un tsunami tecnológico al que como universidad tenemos la obligación de dar respuesta para la formación de estudiantes venideros.

¿Cómo recuerda la época de la explosión del 'mal de la vacas locas'?

La recuerdo como una época intensísima en mi vida, pero me hizo crecer muchísimo profesionalmente. A Juan (Badiola), mi maestro, le estaré siempre muy agradecida. Fue una época también muy difícil porque fuimos el primer grupo que diagnosticó los primeros casos en España y fuimos el centro nacional de referencia para una enfermedad desconocida, para la que no hay tratamiento. Hicimos una labor increíble de formación para todo el país. Su equipo éramos prácticamente todo mujeres, fue una época dura, tuvimos que tomar muchas medidas de bioseguridad. Tuvimos que trabajar al principio con muchísimo respeto ante lo que teníamos delante y enseñarles a muchos profesionales de nuestro país cómo se desarrollaba esta enfermedad, cómo teníamos que tratarla en el laboratorio y tratar a esos agentes da satisfacción. Es la ciencia al servicio de la sociedad, permitimos a nuestro país establecer los controles de seguridad necesarios. Trabajamos muchísimo, pero con satisfacción inmensa.

¿Comparte el malestar en el sector veterinario respecto a las nuevas leyes de administración de antibióticos?

Es un tema que cuesta entender a veces pero la profesión veterinaria, los consultorios, son empresas privadas y hay que combinar la gestión de la empresa, con los costes de todos los productos que se usan para medicina, que son carísimos y claro el veterinario de a pie es una profesión tremendamente vocacional pero rentabilizar esos negocios no es fácil. Y la burocracia todavía impide que puedas llevar a cabo ágilmente tu negocio. En este caso, los veterinarios tienen mucha formación para administrar los antibióticos. Entiendo que hay que llevar un sistema de control, porque también los antibióticos nos han producido unos problemas increíbles, con bacterias multirresistentes y tenemos que luchar contra eso también, pero se deberían sentar la profesión veterinaria con la Administración para intentar buscar soluciones que sean más fáciles para los profesionales a los que van dirigidas. Vaya por delante que opino que hay que controlar la multirresistencia bacteriana.