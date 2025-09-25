Los dardos de Azcón a Sánchez durante el debate del estado de la región: «La prostitución ha rodeado siempre al presidente del Gobierno»

El presidente del Gobierno aragonés y la secretaria general de los socialistas en la comunidad, este jueves en el Parlamento regional

Elocuente como acostumbra, el presidente Jorge Azcón ha aprovechado los dos días del debate sobre el estado de la comunidad aragonesa para afinar sus dardos contra Pedro Sánchez. El portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha afirmado en su turno de intervención que el debate sirve para examinar a la Presidencia, mas Azcón se ha revuelto: también se evalúa a la oposición. «Aunque a usted han venido hoy a examinarle», ha dicho en alusión a la presencia hoy en las Cortes de Pilar Alegría, secretaria general de la federación socialista autonómica.

Noticia Relacionada El presidente de Aragón llama a las Cortes a apoyar su presupuesto y aliviar la presión fiscal de las familias Érika Montañés «El cambio político en 2023 le ha sentado bien a esta comunidad», presume. «Lo último que necesitamos son planteamientos radicales y extremistas. La confrontación es agotadora y los ciudadanos nos reclaman entendimiento y pactos»

Y a Moncloa ha dirigido Azcón la mayoría de sus dardos.

-¿Qué harían ustedes señores del PSOE sin Vox?

-¿Ustedes los socialistas nos dan lecciones de pacifismo? Lo de Gaza es terrible, se le llame genocidio o como se le llame. Pero Pedro Sánchez cuando llegó el canciller alemán Merz a Moncloa tuvo como premisa no usar la palabra genocidio y ayer en la ONU con el Rey Don Felipe tampoco. Solo se le llama «masacre». La paz en el mundo no se consigue poniéndote una chapita en la solapa.

-A mí me llaman el ausente, el Copperfield aragonés, Houdini. Pero es la secretaria general de los socialistas de Aragón la que vive en Madrid y viene a hacer política a la comunidad los fines de semana.

-Al presidente del Gobierno le rodea la prostitución desde los negocios con prostíbulos del padre de su esposa. También ha rodeado la prostitución a altos cargos de confianza de su partido. Lo tendrá que explicar.

-En este discurso el PSOE no ha querido hablar de mujeres ni de corrupción. Entre otras cosas, porque la ministra de Igualdad fue reprobada ayer en el Congreso de los Diputados por el escándalo de las pulseras antimaltrato.

-¿Van a explicar señores del PSOE por qué adjudican dos millones de euros a un circuito de Cataluña y no a Motorland, en Aragón?