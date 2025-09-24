El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad por el fiasco de las pulseras antimaltrato

El Congreso de lo Diputados ha decidido la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el fiasco de las pulseras antimaltrato. La moción para pedir la reprobación fue presentada el pasado viernes por el PP, a cuenta de los fallos que los dispositivos estaban provocando, denunciados primero por la Fiscalía, y más tarde por jueces, agentes de los cuerpos de seguridad y las propias víctimas. La reprobación ha sido respaldada por 170 votos a favor frente a 162 en contra y 16 abstenciones.

La reprobación es un procedimiento parlamentario mediante el cual una de las Cámaras de las Cortes Generales expresa una posición política después de un debate en el que se interpela a un ministro, al Consejo de Ministros u a otros altos cargos. La decisión no tiene consecuencias jurídicas ni obliga a dimitir. En la historia de la Democracia, hasta el día de hoy, entre el Congreso y el Senado habían reprobado a los ministros en dieciséis ocasiones.

Noticia Relacionada Jueces, sobre el fiasco: «Se ha confiado en un dispositivo que no funciona» Nati Villanueva Alertan de que al acordar esta medida, ya no se considera a la víctima de «riesgo extremo» pues se la presupone más protegida, y no es así

En su argumentario, la diputada del PP, Patricia Rodríguez Calleja ha señalado que para el Gobierno «es más importante comprar barato que las propia vida de las víctimas» y que más allá de la ministra de Igualdad, «el principal culpable del dolor causado a las mujeres en siete años es el señor Sánchez».

