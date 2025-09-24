Sánchez asegura que el sistema de las pulseras antimaltrato «funciona mejor que antes»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez este miércoles sobre la polémica generada en torno a las pulseras antimaltrato para controlar a violadores, que llevan dando fallos más de un año, y ha asegurado que «el sistema funciona mejor que antes».

se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en Nueva York, donde participa esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí ha afirmado que este cambio obedece a las mejoras introducidas en el último año por el Ministerio de Igualdad tras las incidencias registradas desde 2024 y que han aparecido reflejadas en informes de la Fiscalía General y del Consejo General del Poder Judicial.

Noticia Relacionada Sánchez anuncia el envío de un buque a la flotilla y advierte a Israel: «España va a proteger a sus compatriotas» Javier Ansorena El Gobierno de España exige que se respete el derecho a «navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad»

«La propia Fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas y 7 días a la semana», ha matizado el líder del Ejecutivo, con lo que ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las víctimas sobre su seguridad.

En su comparecencia, el presidente ha expresado su respaldo «total» a la titular de Igualdad, Ana Redondo, frente a las críticas por la gestión de las pulseras telemáticas para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. En este sentido, ha rechazado las críticas de toda la oposición, que ha conseguido este miércoles que el Pleno del Congreso de los Diputados la reprobase.

«No voy a admitir lecciones de quienes niegan la violencia machista o pactan con quienes niegan la violencia machista», ha replicado. En esta línea, ha insistido en que la ministra cuenta con «todo» su «apoyo y solidaridad porque ha tenido que hacer frente a una serie de acusaciones que no han sido tal».