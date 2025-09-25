El PSOE aragonés explica por qué no aplaudió el premio a Lambán: «A él le repugnaría el discurso de Azcón»

Fernando Sabés, el nuevo portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón después del cambio de timón al frente de la federación socialista (se ha cambiado a Darío Villagrasa, tradicional lambanista, por el alcalde altoaragonés) ha demostrado este jueves 25 de septiembre que tiene muchas dotes como buen parlamentario. En la tarima, ha afeado algunos de los anuncios realizados ayer miércoles por el presidente autonómico, pero todo el foco se centraba en la explicación que iba a dar a su mutismo ayer al anunciar Azcón el premio Gabriel Cisneros para Javier Lambán, a título póstumo.

Sabés ha hecho un alto en su ponencia y lo ha explicado, en presencia de la nueva secretaria general del PSOE aragonés que ha relevado al propio ejeano, la ministra Pilar Alegría: «Estamos muy orgullosos de Javier Lambán. A él le repugnaría que se le anunciara un premio y se dedicara todo el discurso a desmerecer el trabajo y las tareas que desarrolló su Gobierno, del que -ha repetido- nos sentimos orgullosos«.

El miércoles sorprendió que se nombrara el reconocimiento al expresidente de Aragón y la bancada socialista se callara, se quedara muro y no aplaudiese. Sabés ha recalcado que los socialistas no esquivan el legado de Lambán, pero que es una herencia que el PP «aprovecha interesadamente». «Si él estuviera hoy aquí, estaría sentado en esa bancada -PSOE-, y en esa bancada repugnaría el discurso que usted hizo ayer. Lo repugnaría».

«Lo que usted mostró ayer y lo que su partido, el PP, demostró, posteriormente, fue falta de humanidad, y le pedimos ya que deje de utilizar en beneficio suyo a un fallecido de la talla de Javier Lambán«, ha zanjado Sabés, que también ha advertido: »El Partido Socialista y este grupo parlamentario no permitirá que siga manipulando y utilizando la memoria de la figura y del presidente«.

Sabés, también ante Alegría, ha censurado, como ayer comentó también tras la intervención del barón popular. que Azcón había perdido más el tiempo en usar más las palabras Pedro Sánchez como ariete que en hablar de colectivos como LGTB, mujeres o personas con discapacidad.

En su turno de respuesta, el presidente aragonés ha criticado que más de un diputado socialista puso en riesgo su propia dignidad política al no aplaudir un anuncio que, aparcando las diferencias ideologías que mantuvieron en vida del exmandatario, reconoce los valores constitucionales que siempre defendió Javier Lambán.

Otro de los rifirrafes que ha protagonizado desde el pasado verano el tándem Sabés-Alegría frente a Azcón es su ausencia en dos inundaciones graves sufridas por la comunidad. En la primera, la que afectó a la comarca del Campo de Belchite, con 19 municipios dañados, Azcón estaba de boda en Galicia; en la segunda, la que tuvo a Tarazona como epicentro de la tormenta, el presidente aragonés estaba de vacaciones en Menorca y por un retraso en el avión llegó unas horas más tardes para gestionar la tragedia.

Sabés lo ha catalogado como 'Jorge I el Ausente' y ha explotado esta circunstancia en su intervención y en su turno de dúplica también para criticar su "incompetencia" de las emergencias, pero Azcón ha noqueado a los socialistas al justificar que un presidente socialista, Salvador Illa, no ha visitado la zona donde recientemente han perdido la vida un padre y un hijo en Cataluña por la tremenda tromba de agua que sorprendió el pasado fin de semana en Sant Quintí de Mediona (Barcelona). También ha tumbado el argumento de las ausencias cuando, frente a Pilar Alegría, ha ironizado: "A mí este debate me interesa. Yo vivo en Zaragoza; pero la secretaria general de los socialistas aragoneses vive en Madrid y viene a hacer política en Aragón los fines de semana".

El portavoz socialista ha reprobado en la misma línea que Azcón vive pensando más en Madrid y actuando más al dictado de Génova que en ejercer la presidencia de Aragón y que su ambición es "ser ministro de Alberto Núñez Feijóo, pero no lo será, no lo va a conseguir". No obstante, el dirigente de Zaragoza ha sido contundente: "No tengo ninguna ambición para ser ministro. En cambio, ya le comunico que seré el candidato del PP a la Presidencia de Aragón en 2027". En otro alarde de sarcasmo, Azcón le ha dicho a Sabés que le desea que esté "muchos años como portavoz de la oposición".