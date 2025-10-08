Suscribete a
Ábalos medita renunciar ya a su escaño para evitar su cita en el Supremo por los sobres

La alcaldesa de Zaragoza desdeña la polémica y asegura satisfecha que los espacios seguros unisex «funcionan fenomenal»

En estas fiestas del Pilar sustituyen a los puntos violeta, entre críticas de los socialistas

Zaragoza se pone el traje de luces

La sustitución de puntos violeta por 'espacios seguros unisex' en las fiestas del Pilar enzarza a la ministra Redondo con la alcaldesa

Pregón de fiestas que dio inicio al Pilar el pasado fin de semana en Zaragoza
Pregón de fiestas que dio inicio al Pilar el pasado fin de semana en Zaragoza EFE

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha asegurado que los nuevos espacios seguros unisex, que han sustituido estas Fiestas del Pilar los tradicionales Puntos Violeta, «están funcionando fenomenal» y que la ampliación de sus servicios está siendo «muy aplaudida» por los usuarios.

