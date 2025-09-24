Suscríbete a
desde la cornisa

Feminismo inútil

Llegar sola y borracha a casa no es ninguna meta; sí lo es, tener un Estado que nos proteja en caso de que se cruce un maltratador, un violador en tu vida

Silvia Tubio

Silvia Tubio

Ha transcurrido más de una semana desde que a los periodistas les dio por leerse la memoria de la Fiscalía y enterarnos de que se había producido un fallo en las pulseras telemáticas que protegen a las mujeres en caso de que su maltratador quiera ... aproximarse. Ya han pasado días y seguimos sin saber datos esenciales: ¿Cuántas pulseras fallaron? ¿cuándo? ¿dónde? ¿hubo mujeres en serio peligro? Respuestas que se darían en un Gobierno autoproclamado transparente que además se define como aladid del feminismo.

