Pepa Martínez, la primera científica aragonesa que recibe el Premio Nacional de Investigación para jóvenes 2025

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, recibió a la científica oscense Pepa Martínez Pérez, galardonada con el Premio Nacional de Investigación para jóvenes 2025. Se trata de la primera aragonesa en obtener este reconocimiento.
El premio reconoce su trayectoria investigadora ... en instrumentación científica avanzada, así como sus aportaciones originales en el campo del magnetismo, la superconductividad y la computación cuántica, que como ella misma ha explicado «aunque sus aplicaciones las veremos en decenas de años, podría revolucionar la ciencia, podría ayudarnos a hacer simulaciones de materiales que necesitamos para baterías, para células solares, para medicamentos o vacunas».
Durante la reunión que mantuvo con la consejera, Pepa Martínez , doctora en Físicas por la Universidad de Zaragoza e investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA), compartió detalles de su trayectoria, así como de los proyectos en los que está inmersa.
El Gobierno de Aragón felicitó a la investigadora mostrando su orgullo por, en palabras de Pérez Forniés, ver los frutos de «los programas« que se van impulsando desde la Administración autonómica, implicados cien por cien con la ciencia.
La persona que ahora recibe ese Premio Nacional de Investigación Joven ha estado en la Universidad de Zaragoza, se ha estabilizado en el CSIC, y forma parte del INMA. La consejera se mostró satisfecha por la «capacidad de retener y atraer talento en nuestra comunidad». Este reconocimiento permite visibilizar la investigación, poner en valor el talento aragonés, además de un importante impulso para conseguir financiación y seguir investigando.
