Sesión de control al Gobierno: nuevo cara a cara de Sánchez y Feijóo

Pepa Martínez, la primera científica aragonesa que recibe el Premio Nacional de Investigación para jóvenes 2025

Por sus aportaciones originales en el campo del magnetismo, la superconductividad y la computación cuántica, «aunque sus aplicaciones las veremos en decenas de años, podrían ayudarnos a simular materiales que necesitamos para baterías, células solares o medicamentos»

Premio 8 de octubre a Javier Lambán

La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, recibe a la científica oscense Pepa Martínez Pérez, galardonada con el Premio Nacional de Investigación para jóvenes 2025
La consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, recibió a la científica oscense Pepa Martínez Pérez, galardonada con el Premio Nacional de Investigación para jóvenes 2025. Se trata de la primera aragonesa en obtener este reconocimiento.

El premio reconoce su trayectoria investigadora ... en instrumentación científica avanzada, así como sus aportaciones originales en el campo del magnetismo, la superconductividad y la computación cuántica, que como ella misma ha explicado «aunque sus aplicaciones las veremos en decenas de años, podría revolucionar la ciencia, podría ayudarnos a hacer simulaciones de materiales que necesitamos para baterías, para células solares, para medicamentos o vacunas».

