La seguridad de las maltratadas se depositó en un sistema de teleasistencia de ancianos y dependientes

Igualdad, en tiempos de Irene Montero, sustituyó la empresa israelí especializada en servicios «a las fuerzas del orden» por dispositivos chinos pensados para personas dependientes

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, comparece ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso, comparece para abordar los fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras telemáticas destinadas al control de maltratadores
José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

Tecnología israelí especializada sustituida por dispositivos chinos y un software diseñado para la teleasistencia. Los cambios introducidos en el pliego de licitación por el Ministerio de Igualdad en 2023, entonces en manos de Irene Montero, condicionaron desde un primer momento el sistema de las pulseras antimaltrato ... . Los costes en cada dispositivo se redujeron de unos 4.000 euros al año a unos ochocientos por el total del contrato (30 meses) aunque a costa de las incidencias que acabarían reflejándose en la memoria anual de la Fiscalía y denunciando los propios usuarios.

