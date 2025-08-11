Suscríbete a
Del todo urbano al todo rural: los extremos del mapa andaluz

Málaga es el único municipio andaluz con todo su territorio calificado como 'zona urbana'. Sevilla, Granada, Almería y Dos Hermanas tienen más del 90% de su población en zonas urbanas

Sólo el 17% de los andaluces reside ya en las zonas rurales

La sevillana calle Sierpes, repleta de gente a media mañana
La sevillana calle Sierpes, repleta de gente a media mañana Manuel Olmedo
Eduardo Barba

Sevilla

La nueva clasificación del grado de urbanización publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) permite identificar con precisión qué municipios son los 'más urbanos' y cuáles los 'más rurales' de la comunidad autónoma. Los extremos del mapa confirman tendencias ... conocidas, pero también ofrecen pistas sobre la fragmentación del territorio andaluz.

