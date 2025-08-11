Suscríbete a
ABC Premium

Sólo el 17% de los andaluces reside ya en las zonas rurales

El 83% de la población se concentra en las áreas urbanas o de «densidad intermedia», según el último informe

Aunque las zonas urbanas suponen dos tercios de la población, solamente representan el 4,4% del territorio

Reparto de la población andaluza en función del tipo de área territorial
Reparto de la población andaluza en función del tipo de área territorial A. Montes
Eduardo Barba

Eduardo Barba

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La población andaluza vive, en su inmensa mayoría, en ciudades o en áreas de densidad intermedia cercanas a núcleos urbanos. El campo sigue perdiendo peso a pesar de los esfuerzos que vienen realizando las administraciones públicas (esencialmente las diputaciones) para afianzar la población o, ... al menos, evitar la sangría. Pero no termina de ofrecer resultados y las grandes ciudades siguen ejerciendo como polo de atracción por sus servicios, infraestructuras, viviendas y, sobre todo, oportunidades del mercado laboral. Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), a fecha de 1 de enero de 2023, el 44,2% de los habitantes de la comunidad reside en zonas urbanas, un 38,2% lo hace en zonas de densidad intermedia, y sólo el 17,6% vive en áreas rurales. Esta distribución confirma el proceso de concentración demográfica en torno a los grandes centros urbanos y refuerza la tendencia a la pérdida de peso poblacional del mundo rural andaluz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app