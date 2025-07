Susana Díaz, sobre el pucherazo de las primarias andaluzas: «No voy a hablar de ello, sería hacerle más daño al PSOE»

No hay día en el que no se levanten los españoles con un nuevo caso de corrupción en el PSOE. El sábado, sin ir más lejos, dimitió Francisco Salazar un día después de ser designado por Pedro Sánchez como adjunto a la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. ¿El motivo? «Comportamientos inadecuados» con mujeres del propio partido. La situación está al borde del colapso, y de todo ello iba a hablar Susana Díaz por la noche en La Sexta. Y así lo hizo, aunque del tema que menos quiso mojarse fue del que más le atañe: el pucherazo de las primarias andaluzas que ha detallado ABC de Sevilla.

El presentador de laSexta Xplica le preguntó (y le mostró en pantalla) la noticia publicada por este periódico titulada «Cerdán y Ábalos amañaron las primarias del PSOE andaluz con más de 800 afiliaciones falsas». Y, aunque de primeras comenzó a manifestarse, luego, cuando se le insistió, retrocedió en su discurso y dejó claro que prefiere no hablar sobre ello: «Yo no voy a hablar de aquello. Y menos, en la situación en la que está el PSOE. Si yo hablara de aquello, haría más daño a un barco que está mal, a un partido que está herido y a unos militantes que están heridos. No estoy dispuesta a hacer más daño al partido. Yo he asumido que, cuando alguien quiere que no estés en un sitio, no hay que estar. Nunca voy a hacer daño al partido. Se hizo lo que se hizo, todo el mundo lo sabe. Nosotros lo sabemos desde aquel momento, pero han pasado tres años. Esto es como la frase de Víctor Hugo: «El futuro tiene muchos nombres y yo estaré en los valientes». Lo estuve entonces y lo volveré a estar de nuevo».

Aun así, anteriormente Susana Díaz sí dijo lo que le había supuesto levantarse y ver la información de ABC de Sevilla: «He revivido aquello. Han pasado tres años y, afortunadamente, estos años me han dado serenidad y templanza. Yo defendí aquello en lo que creía y cada uno tendrá que asumir cuál fue su comportamiento. Y el mío fue el de una mujer demócrata y socialista, que quiero a mi partido por encima de todo y por eso retiramos aquella denuncia. Ya habían pasado las primarias, y lo que le íbamos a hacer era daño al partido. Y yo no estaba dispuesta a eso. Pero yo sufrí una barbaridad, claro que sí. No sólo yo, sino muchos militantes que estuvieron a mi lado y lo han pagado muy caro. Eso es lo que más me duele de aquello».

Susana Díaz, dura con Ábalos y Santos Cerdán

La expresidenta de la Junta de Andalucía continuó explicando que lo está pasando mal con todo lo que está saliendo en los medios de comunicación: «Me siento contrariada, porque veo al partido herido. La gente está mal. He salido a la calle y he escuchado lo que se decía de nosotros, y es evidente que tenemos un problema de confianza. Es una organización que está en shock. Estoy mal»:

Y, de igual modo, atacó duramente a Ábalos y Santos Cerdán: «Yo doy por hecho que ningún presidente quiere tener a su lado a gente tóxica, ni a gente peligrosa. Porque, cuando tienes a gente así, es un riesgo incalculable. Creo que no. Y quiero creer que no porque lo creo de verdad. Estos personajes me han demostrado que son presuntos golfos, sinvergüenzas y que nunca tendrían que haber militado en el PSOE ni ser secretarios de organización de un partido como el nuestro. A mí me abochorna que hayan tenido esa responsabilidad».