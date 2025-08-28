Suscríbete a
ABC Premium

EDUCACIÓN

Sevilla y Málaga, destinos preferente de los refuerzos al idioma

La inmensa mayoría de los participantes en el programa de auxiliares de conversación provienen de Estados Unidos y Francia

Sevilla y Málaga, destinos preferente de los refuerzos al idioma
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El plan es de los que seducen: un veinteañero de Seattle o de Lyon acaba de graduarse y piensa que le va a venir bien pasar unos meses en el sur de España con una ocupación de baja intensidad y una responsabilidad ... más que limitada. Lo que requiere la aventura es, sobre todo, cierto don de gentes, ganas de conocer un sitio nuevo, y hablar de las bondades de la tierra materna en la lengua que escuchó por primera vez en la cuna.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app