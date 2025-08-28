Sevilla y Málaga, destinos preferente de los refuerzos al idioma

El plan es de los que seducen: un veinteañero de Seattle o de Lyon acaba de graduarse y piensa que le va a venir bien pasar unos meses en el sur de España con una ocupación de baja intensidad y una responsabilidad ... más que limitada. Lo que requiere la aventura es, sobre todo, cierto don de gentes, ganas de conocer un sitio nuevo, y hablar de las bondades de la tierra materna en la lengua que escuchó por primera vez en la cuna.

Algo más de 1.800 jóvenes habían sido seleccionados por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación para formar parte en 2025-2026 del Programa de Auxiliares de Conversación en Andalucía, pero la iniciativa se ha paralizado por la exigencia de la Inspección de Trabajo de darlos de alta en la Seguridad Social sólo en la comunidad autónoma, y no así en el resto de España.

¿Y de dónde iban a llegar a la región estas personas? En torno al 80 por ciento son oriundos de Estados Unidos y del Reino Unido. Los datos del programa desarrollado en el ciclo académico 2024-2025 indican que 1.690 chavales integrados en la iniciativa arribaron de estos últimos países, mientras que 122 lo hicieron desde Francia. Los alemanes, italianos, portugueses y chinos suponen una exigua minoría, pero los hubo.

El reparto por provincias de este personal fue proporcional al peso poblacional de cada una de las demarcaciones de Andalucía así como al desarrollo e implantación de sus respectivas universidades. Por ello, parece lógico que Sevilla se encuentre en primera posición entre los lugares de destino de estos jóvenes, con unos 390 en el último ciclo académico. En segundo lugar se halló Málaga, que rozó los 300, mientras que Granada superó los 200. Por debajo de esa cifra se situaron Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.

Los cometidos

¿Y cuáles son las funciones concretas de estos auxiliares? El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes deja claro no son las propias de un docente, porque «no tiene obligaciones relacionadas con el currículo escolar, ni hace tutorías, ni evaluaciones, ni es responsable de la clase, ni es considerado como parte del personal del centro; tampoco es responsable de elegir materiales, ni de las clases, ni de mantener la disciplina, ni de la gestión administrativa propia de los docentes».

El auxiliar nunca podrá estar en la clase sin la supervisión de un docente. En las sesiones de lengua extranjera sí que se le considera autorizado para realizar algunas tareas, como son «la introducción a los estudiantes en la civilización y cultura de su país, y el refuerzo en la práctica oral, apoyando en clases de conversación, en particular en temas de pronunciación».

El marco normativo del programa también deja claro que no se trata de trabajadores al uso porque «no tienen una jornada ni un horario laboral» reglado, sino sujeto a las necesidades del centro en el que se integren y a su disponibilidad». Además, el plan no se ajusta a la duración del curso, sino que es más corto: del 1 de octubre al 31 de mayo.