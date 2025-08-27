Suscríbete a
El Gobierno deja a los colegios de Andalucía sin personal de apoyo bilingüe

Trabajo bloquea el programa de estudiantes extranjeros al exigirle solo a Andalucía que los dé de alta y multa con 5 millones a la Junta por adherirse a un proyecto estatal pero permite que siga en el resto de España

Rafael Aguilar: «De enriquecer las clases a graves infractores de la política migratoria»

La vicepresidenta Yolanda Díaz ARCHIVO
Rafael Aguilar

Infracción muy grave en materia de extranjería por incorporar a territorio de la Unión Europea a trabajadores extracomunitarios. Esa es la falta que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que encabeza la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz (Sumar), le ha puesto en ... Andalucía, y solo en Andalucía, al Programa de Auxiliares de Conversación que el Ejecutivo central impulsa en todo el territorio nacional desde hace más de veinte años y de acuerdo a convenios bilaterales internacionales para el intercambio cultural, y que luego desarrollan las comunidades autónomas.

