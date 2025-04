Susana Díaz se muestra más sanchista que felipista en la ofensiva de Podemos y el PSE contra Felipe González

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz , ha dado un paso más en su conversión total al sanchismo, en su afinidad casi completa con Pedro Sánchez , el presidente del Gobierno que la derrotó en las primarias celebradas en 2017 para liderar el partido a nivel federal. Puesta ante la disyuntiva de suscribir las palabras de Felipe González , que criticó la deriva del Gobierno, al que hace unos días comparó con «el camarote de los hermanos Marx» , o bien respaldar sin fisuras al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que preside Pedro Sánchez , Susana Díaz se ha decantado claramente por lo segundo. Fue después de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP regional, Juanma Moreno , le echara en cara su «silencio» ante las críticas que está recibiendo el expresidente por parte de la izquierda, durante un pleno del Parlamento andaluz.

Susana Díaz no se calló e incluso dijo que «todo el mundo sabe que lo que le quiero» en alusión al histórico dirigente socialista, pero también dejó claras sus preferencias. « Felipe González nos pertenece a todos , a veces se coincide y otras se discrepa, y España necesita el camino social que lidera el Gobierno central». Al acabar su interpelación al presidente en el Pleno del Parlamento andaluz, sintetizó con esta declaración ante los periodistas su posición en la ofensiva que se ha abierto contra el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, el sevillano Felipe González .

Susana Díaz trató de minimizar la polémica al puntualizar que no se puede «llevar a categoría la opinión de un militante», después de que el secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa, Eneko Andueza , reclamara el miércoles que en el PSOE le digan a González «que ya basta», si no se puede expulsar. Desde Podemos le han recordado a González la «guerra sucia» contra ETA que el Estado emprendió durante su gobierno a través de los GAL .

Las palabras de la líder andaluza sobre estas críticas se esperaban con una mezcla de expectación y morbo. La dirigente socialista ha reclamado siempre el legado político de González, sobre todo por su defensa constitucionalista frente a las tensiones nacionalistas. Y el expresidente del Gobierno ha correspondido ese cariño convirtiéndose en uno de los más firmes valedores de Susana Díaz en todas las batallas internas que ha emprendido, incluida las primarias que terminó perdiendo.

La polémica la había introducido en el debate plenario Juanma Moreno durante el segundo turno de intervención de las sesiones de control al Gobierno, sin que Díaz tuviera ya posibilidad de réplica. El presidente andaluz cuestionó la «mano tendida a la colaboración» que le ha ofrecido la presidenta del grupo socialista. «Sé que se ha vuelto más sanchista que el propio Sánchez», le espetó desde su asiento en la Cámara, para recriminarle después que está tan «atrapada en la incoherencia» que ya no es «capaz» de defender a un socialista tan importante en la historia de nuestro país y un «insigne andaluz» como Felipe González. Moreno expresó su sorpresa por el «clamoroso silencio» del PSOE-A , que no es capaz de decir nada para defender al expresidente del Gobierno tras los «insultos» recibidos por el Partido Socialista vasco y por miembros del Gobierno central.

La secretaria general del PSOE-A reivindicó el legado de Felipe González, porque «nadie puede cuestionarle lo que ha sido», pero, dicho esto, no dedicó ni un minuto a contrarrestar los dardos verbales dirigidos contra su referente político, al asegurar que estas discusiones son una muestra de que el PSOE es un partido «plural».

«Padre de la educación y sanidad»

Ante el corrillo de los periodistas que aguardaban sus palabras en los pasillos del Parlamento andaluz, Susana Díaz expresó su «profundo respeto, reconocimiento y cariño» hacia González, aunque aseguró que hay veces que comparte cosas con él y otras que no. «Que le quiero es público y notorio, y yo he sufrido en mis carnes cuando él no estaba de acuerdo cosas que decía o hacía y lo manifestaba públicamente», ha señalado. « Siendo el padre de la educación y la sanidad pública en España, es lógico que todos tengamos reconocimiento y respeto a sus opiniones aunque a veces se discrepe de ellas».

En lugar de devolver las críticas que se habían dirigido hacia el expresidente del Gobierno por parte de compañeros de su partido o de Unidas Podemos, Díaz c entró todos sus ataques en el jefe del Ejecutivo andaluz calificando de «patético» que «intente utilizar a González».

«Cuando la derecha pretende esconderse en líderes que ya son más que del PSOE para seguir en la escalda de crispación es que no se han enterado de lo que va este país», ha puntualizado Susana Díaz, que ha recomendado a Moreno seguir los pasos del presidente de Castilla y León , que ha conseguido a un acuerdo del PP con PSOE, Podemos, Ciudadanos y sin Vox, para «la desescalada de crispación que demanda la gente». «Que Moreno se esconda detrás de una figura como González significa que malamente tiene que irle la cosa», advirtió.