Zapatero señala el camino a Sánchez: antes Podemos que Ciudadanos Ataca al partido de Arrimadas y provoca la respuesta inmediata de su expresidente

Juan Casillas Bayo SEGUIR Madrid Actualizado: 16/06/2020 02:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sin paliativos, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero atacó ayer a Ciudadanos (Cs) de manera frontal. En una tardía venganza por los años de crítica del exlíder de los liberales, Albert Rivera, a su gestión de la crisis económica del 2008 o a su papel como moderador entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, Zapatero situó a Cs como «uno de los peores experimentos de la democracia». Por si a Pedro Sánchez le entran dudas en el futuro, él lo dejó claro: prefiere a Podemos en el Gobierno que a Cs.

Está por ver, dijo el expresidente del Gobierno en una entrevista en la Cope, en qué «se reconvierte» el partido dirigido ahora por Inés Arrimadas, pero el también ex secretario general del PSOE se mostró encantado con el actual Ejecutivo de coalición –sujeto por nacionalistas e independentistas–.

La semana pasada, el otro socialista expresidente del Gobierno, Felipe González, definió la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos como «el camarote de los hermanos Marx» por sus continuas y notorias discrepancias. Pero también a él lo corrigió Zapatero, quien lejos de compartir diagnóstico con González alabó el debate interno y las resoluciones adoptadas en los peores momentos de la crisis del coronavirus.

«Gracias, señor Zapatero. Su crítica al proyecto liberal y constitucionalista que pusimos en marcha es un elogio viniendo del peor gestor económico que tuvo nuestro país y del único expresidente europeo que apoya la dictadura de Maduro. ¿Tiene algo que contarnos del Delcygate?» Albert Rivera , Expresidente de Ciudadanos

Más que de salvavidas del Gobierno, que también, Zapatero ayer ejerció en la radio de flotador de Podemos. En las últimas semanas, dirigentes de esta formación han exhibido sus recelos con el acercamiento a Cs, clave para sacar adelante las tres últimas prórrogas del estado de alarma y que ya ha anunciado su apoyo al real decreto ley que regulará la llamada «nueva normalidad».

El mismo secretario general de Podemos, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, apeló en público a apostar por la mayoría de la investidura de cara a los Presupuestos Generales del Estado, aunque otros ministros de su espacio político sí han admitido sentirse «cómodos» con la idea de introducir a Cs en la ecuación presupuestaria. Se trata de Yolanda Díaz (Galicia En Común) y de Alberto Garzón (Izquierda Unida).

Como el agua y el aceite

La animadversión que se profesan Podemos y Cs, no obstante, continúa latente. Siendo los liberales los primeros que hablaron de la necesidad de buscar «unos presupuestos de emergencia», fuentes de su Comité Permanente han expresado en las últimas semanas sus reticencias a pactar unas cuentas en las que no participe el PP. La desconfianza hacia Podemos subyace de fondo y es recíproca.

Zapatero, como si Sánchez se hallase en la encrucijada que dibujó el 28-A, cuando las urnas dieron la posibilidad de que PSOE y Cs gobernasen con mayoría absoluta, pero ambas partes optaron por separar sus destinos, le señaló ayer el camino a seguir: Podemos antes que Cs. Pero su ataque a la formación de Arrimadas pronto se volvió contra él y los liberales lo convirtieron en un halago.

Fue el expresidente de Cs, Albert Rivera, el primero en contestar a Zapatero por alusiones. Irónicamente, le dio las gracias y saludó su crítica como «un elogio». En su cuenta de Twitter, Rivera, retirado de la vida política tras el batacazo en las elecciones del 10-N, definió a Zapatero como «el peor gestor económico» sufrido en España y como el único exmandatario europeo «que apoya la dictadura de Maduro». «¿Tiene algo que contarnos del Delcygate?», preguntó el exlíder de Cs, evocando su papel de moderador en el conflicto de Venezuela.

Respuesta al unísono

En cascada, numerosos dirigentes de Cs respondieron a las palabras de Zapatero. Desde luego, Cs no se ha ganado el afecto del expresidente a pesar de su respaldo a las seis prórrogas del estado de alarma, aunque no cunde preocupación alguna entre los liberales. «Teniendo en cuenta que lo dice el señor del proyecto fallido del Estatut de Cataluña inconstitucional, el señor que hablaba de brotes verdes riéndose de la ciudadanía (...) qué quieren que les diga, a mí hasta me alegra que no le gustemos», resumió Melisa Rodríguez en rueda de prensa.