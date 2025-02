El PSOE-A propone ahora la enfermera escolar que rechazó hace dos años

El gato de Schrödinger es una paradoja que, simplificando muchísimo, establece que un animal puede estar vivo y muerto a la vez. El científico que da nombre a esta teoría planteó que si metes un gato en una caja opaca junto a un veneno y una partícula que lo pone en marcha, las probabilidades de que el gato active el veneno y muera son del 50 por ciento. Así que, mientras no se abra la caja para comprobarlo, el gato puede estar —en teoría, claro— vivo y muerto a la vez.

Es lo mismo que ocurre con la figura de la enfermera escolar , un puesto que Ciudadanos propuso crear en todos los centros educativos sostenidos por fondos públicos en 2017 tras escuchar la reclamación tanto del sindicato de Enfermería Satse como de la confederación andaluza de asociaciones de madres y padres, Confedampa.

La idea es sencilla y copia además a muchos países como Estados Unidos o Francia. Se trata de tener una persona que cuide de la salud de los niños en el colegio y que pueda intervenir en la educación sanitaria de los mismos. Además, dentro de las funciones de esa enfermera escolar estaría el control de los alumnos con enfermedades crónicas como el asma o la diabetes.

La enfermera escolar se propuso por primera vez en u na comisión de Salud celebrada en el Parlamento andaluz hace dos años . Con el PSOE gobernando en la Junta de Andalucía —sostenido por Ciudadanos, con quien tenía un pacto de gobernabilidad—, la figura de esta profesional de la salud estaba viva. La propuesta salió adelante con el voto de Ciudadanos y del Partido Popular. En contra tuvo al PSOE, quien se abstuvo. No consideró que tuviera que apoyar esta medida, que, sin embargo, salió adelante sin sus votos.

Dos años después, sin embargo, parece una idea muerta ya que el mismo Partido Socialista que no quiso apoyar la figura de la enfermera escolar, presentó una moción en el Parlamento andaluz para impulsar su implantación. ¿Qué ha cambiado dos años después? Para el diputado socialista Jesús María Ruiz, nada:«Nosotros siempre hemos mantenido que la enfermera escolar debe implantarse».

Esta explicación choca con el cambio de actitud del PSOE. Hace dos años no la querían, pero ahora la proponen como propia . Igual de curioso es que PP y Cs, que en 2017 votaron sí a esta norma, ahora dijeran no. En la contradicción de los demás se crece Ruiz:«El PP ha presentado y aprobado durante años cosas que sabía que no iban a salir, sólo por hacer oposición». ¿Y Ciudadanos? Con ellos es aún más duro: «Yo conocí un Cs la pasada legislatura y otro ahora. Son un partido veleta. Hoy dicen una cosa y mañana otra», acusa el socialista.

Para el PP y Cs, la explicación de su cambio de actitud es mucho más sencilla. No pueden apoyar la medida que propone el PSOE de una enfermera escolar porque ya está en marcha. Sería aprobar dos veces lo mismo. Según fuentes populares, ya se está trabajando en que la población andaluza de menos de 14 años tenga una profesional de enfermería asignada para este 2020 . Así, la idea es que el sistema sanitario designe una enfermera de referencia para asistir sanitariamente y en educación de la salud a los niños.

Al final, como el gato, la enfermera escolar está y no está. Un proyecto vivo —si se escucha al PP y Cs— o uno muerto —si la versión del PSOE prevalece—. El resultado, denuncian desde los colectivo de Enfermería, es el mismo:en los colegios andaluces, por ahora, no hay ninguna enfermera cuidando de los niños. Ahí, la teoría de Schrödinger está mucho más clara. Ni vivo muerto. No hay gato... por el momento.