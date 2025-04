Javier Imbroda apuesta por elecciones en Andalucía tras acabar el curso escolar El consejero de Educación cree que Juanma Moreno no piensa como Pablo Casado, que este lunes indicó que Ciudadanos «no ha sido útil»

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda apuesta porque las elecciones en Andalucía no se convoquen hasta que acabe el curso escolar, en el mes de junio. Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance sobre los tres años de legislatura. « Confío en que acabemos el curso» antes de ser llamados a las urnas , ha indicado Imbroda.

Además, el titular de Educación ha respondido a Pablo Casado, líder nacional del PP , quien este lunes señaló que Ciudadanos «no ha aportado nada». «Si hay un modelo de coalición reconocido por todos que haya funcionado de manera estable y con absoluta lealtad, confianza y resultados, es el Gobierno de Andalucía», ha indicado Imbroda. «¿Cómo no va a ser útil? Esa es la respuesta que yo le haría a Pablo Casado» , ha añadido. Para Imbroda, Juanma Moreno, «no piensa» como Casado. «Está claro, es evidente», ha abundado.

Imbroda también se ha pronunciado sobre su futuro político. Preguntado por si quiere seguir como consejero de Educación tras las próximas elecciones en Andalucía, que cada vez de adivinan más cerca, ha indicado que no sabe «qué contestar» . «Alguna vez he manifestado que mi vida me la tomo en un horizonte de semanas, desconozco qué va a suceder , cómo voy a estar yo. Son tantos los factores...».