Vox asegura que si la Junta hubiera derogado la Memoria Histórica habría presupuesto de Andalucía para 2022

El parlamentario andaluz de Vox por Málaga Eugenio Moltó ha incidido en que el rechazo de la formación al Presupuesto andaluz viene dado por los «incumplimientos» por parte de PP y Cs de los acuerdos pactados para que hubiera Gobierno en Andalucía y que «momentos antes» de finalizar el plazo para negociarlos, se le dio «una última oportunidad» en relación a la Ley de Memoria Histórica.

«Con que hubieran dicho "mañana queda derogada la Ley de Memoria Histórica", hubiera habido Presupuesto, fijaros qué fácil», ha dicho Moltó, indicando que es uno de los acuerdos «entre los muchos puntos sin cumplir».

Desde Málaga, y durante su participación en el acto público 'Barrios Seguros' , el parlamentario andaluz de la formación de la nueva derecha ha recordado que «cuando firmamos el acuerdo del pacto de gobierno para que PP y Cs formasen gobierno y nosotros en la oposición constructiva, se firmaron unos pactos con unos acuerdos» y, tras tres años de gobierno, asegura que cuentan con un documento «con todos los incumplimientos».

Socio fiable

Son éstos los que, según Moltó, han llevado a la negativa de Vox a los presupuestos. «Si tú no me cumples durante tres años lo que hemos pactado, pues no eres un socio fiable, y por tanto los presupuestos no han podido ser».

Aún así, ha incidido en que se pidió a la Junta « un gesto político»: cambiar la actual Ley de Memoria Histórica, «una ley de odio » por la Ley de la Concordia, que es «para todos». «Pero no, porque esta derecha o centro derecha no se atreve a tocar lo ideológico», ha dicho.

Por eso ha incidido que no hay Presupuesto; y sobre «el discurso del PP aludiendo a los proyectos que se quedan fuera» al no sacar adelante las cuentas, Eugenio Moltó ha pedido a la Junta que «cumpla» y «no tenga excusas de mal pagador»; «que no os cuenten otra cosa», concluyó el diputado de la formación de Abascal.