Las carretas de Sevilla marchan al Rocío tras dos años de pandemia

Las hermandades del Rocío de la capital se marchan hacia el camino tras dos años de pandemia del coronavirus. Como novedad, este miércoles saldrán cuatro filiales como son Triana, El Cerro, La Macarena y El Salvador . La segunda y la última vuelven a su día histórico de salida y transitarán por las calles del centro histórico y del barrio del Cerro del Águila hasta abandonar Sevilla por Blas Infante y el campo de la Feria, respectivamente. Por su parte, Sevilla Sur saldrá el jueves muy temprano desde la parroquia de San Juan de Ávila para dejar la ciudad en torno al mediodía por la avenida de Juan Pablo II.

Las hermandades han pasado apreturas económicas durante los años de pandemia pero numerosos peregrinos volverán a recorrer los caminos hacia el encuentro con la Blanca Paloma. Con la hermandad de Triana volverán a ir miles de romeros y a hacer una presentación el sábado al mediodía, la cual se convierte en uno de los momentos más hermosos del fin de semana de Pentecostés. El Rocío de Sevilla - El Salvador pasará por lugares emblemáticos de la ciudad como la plaza de San Francisco, el ayuntamiento, la plaza Virgen de los Reyes o la Torre del Oro, antes de pernoctar durante la primera noche en una finca situada entre Mairena del Aljarafe y Almensilla . Los hermanos decidieron salir un día antes para no ir con tanta prisa a las paradas y que no sufrieran ni las personas ni los animales. Por ello, se iniciará el camino el miércoles y no el jueves, tal y como se hacía hasta 2019.

También, saldrá el miércoles la hermandad del Rocío del Cerro . La junta de gobierno había tomado la decisión de salir un día después de su inicio de peregrinación hasta antes de la pandemia, el cual era el martes. La carreta del simpecado transitará por un barrio que está celebrando su centenario y visitará a los niños en el colegio del antiguo matadero, donde se rezará a la Virgen del Rocío en un momento muy emocionante que se volverá a vivir tras dos años de pandemia.

La filial Castrense saldrá este martes hacia el Rocío pero, en primer lugar, visitará a los vecinos del barrio de Tablada . Después, abandonará la ciudad por la avenida de Juan Pablo II, para buscar, luego, espacios como el ‘Pozo de las Culebras’ o ‘Pozo Máquina’, donde pernoctarán antes de llegar a la aldea en la tarde del jueves 2.

La carreta del simpecado del Rocío de la Macarena saldrá completamente terminada tras décadas de trabajo por parte de la hermandad. Se han empleado más de 1.700 horas de trabajo y en los faldones hay capillas laterales y traseras con imágenes de santos vinculados con la corporación como San Gil, Santa Ángela de la Cruz, San Vicente de Paúl por las Hijas de la Caridad que regentan el comedor y la residencia del Pumarejo, así como un escudo de la hermandad sacramental de la parroquia.

Los peregrinos, las carretas y las hermandades volverán a vivir momentos únicos, los cuales no se producían desde 2019: el paso por el Vado de Quema, la presentación ante la hermandad de Villamanrique, la Raya Real, las noches de Palacio o ‘El Caoso’, las misas al amanecer o el cruces por el puente del Ajolí serán sólo algunos instantes de unos caminos que se han estado esperando durante dos años y, en los que las hermandades de Sevilla capital han trabajado para poder volver a encontrar con las marismas, con el coto y con la Virgen del Rocío.

Cerro del Águila

Parroquia de los Dolores

Calle Ntra. Sra. de los Dolores

Salida 1 de junio: de 8 a 12:00 h.

Rocío del Cerro Raúl Doblado

Título: Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla (Cerro del Águila).

Hermano Mayor: Antonio José Fernández.

Hermanos: 1000.

Cortejo: 300 peregrinos, una carreta, 15 caballistas, 21 carriolas, 15 coches de caballos, 8 jardineras y 5 vehículos.

Misa de romeros: 8 horas.

Recorrido ciudad ida: Salida 9:00 horas, Nuestra Señora de los Dolores, Párroco Gómez Villalobos, Aragón, Ronda del Tamarguillo, avenida de Ramón y Cajal, colegio Ortiz de Zúñiga, avenida de Ciudad Jardín, Alcalde Juan Fernández, Nuestra Señora de las Mercedes, Felipe II, avenida de Moliní, comandancia de la Marina, avenida de la Raza, puente de las Delicias, campo de la Feria y salida a las 12:00 horas.

Recorrido ciudad vuelta: Día 9 (18:00 horas), Juan Pablo II, puente de las Delicias, avenida de Moliní, La Palmera, plaza de América, La Borbolla, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, avenida de la Paz, Alcalde Juan Fernández, Ramón y Cajal, Ronda del Tamarguillo, avenida de Hytasa, Aragón, Afán de Ribera, Nuestra Señora de los Dolores y entrada a las 23 horas.

Pernoctas: Hacienda la Juliana y Camino de la Gloria.

Presentación: Sábado 20:30 horas.

Ajolí: Viernes 3 a las 20.30 horas.

Quema: Jueves 2 a las 13:30 horas.

Villamanrique: Jueves 2 a las 17:45 horas.

Novedades: se ha plateado la carreta del simpecado. Se recupera el día histórico de salida, que es el miércoles, algo que se planteó antes de la pandemia del coronavirus.

Castrense

Parroquia de Nuestra Señora de Loreto de Tablada

Avenida García Morato

Salida 31 de mayo: de 9 a 10:30 h.

Hermandad Castrense del Rocío Rocío Ruz

Título: Real e Ilustre Hermandad Castrense de Nuestra Señora del Rocío.

Hermano Mayor: Alejandro Luis Castro.

Hermanos: 400.

Cortejo: 80 peregrinos, 6 carriolas y 6 vehículos.

Misa de romeros: 8.15 horas.

Recorrido ciudad ida: Salida a las 9.15 horas. El recorrido es: Acuartelamiento de Tablada, Guillermo Jiménez Sánchez, avenida de Tablada, Barberán y Collar y SE-30 a las 10.30 horas.

Recorrido ciudad vuelta: Llegada al campo de la Feria a las 20:30 horas y, desde ahí, por Barberán y Collar, Bermúdez de Castro, Guillermo Jiménez Sánchez, Acuartelamiento de Tablada y entrada en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto a las 21:30 horas.

Pernoctas: Pozo de las Culebras y Pozo Máquina.

Presentación: Viernes 3, 19:00 horas.

Ajolí: Jueves 2 a las 16:00 horas.

Quema: Miércoles 1 a las 12:30 horas.

Villamanrique: Miércoles 1 a las 17:10 horas.

Novedades: La hermandad Castrense continúa con el proceso de ejecución de la carreta del Simpecado, proyectada por el tallista Manuel Guzmán Fernández. La corporación ha realizado un nuevo libro de reglas, ha restaurado el propio Simpecado, incluyendo la fecha de la fundación de la hermandad. También, se ha intervenido sobre el estandarte. Durante el camino, vienen romeros de la agrupación del Rocío de Montequinto.

Macarena

Parroquia de San Gil Abad

Calle San Luis

Salida 1 de junio: de 8 a 11 h.

Rocío de la Macarena ABC

Título: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Macarena.

Hermano Mayor: José Romero.

Hermanos: 1.350.

Cortejo: 500 peregrinos, 40 caballistas, 5 carretas, 22 carriolas, 4 coches de caballo y 28 vehículos.

Misa de romeros: 7:00 horas.

Recorrido ciudad ida: Salida a las 8 h. plaza de San Gil, San Luis, basílica, Don Fadrique, hospital Virgen Macarena, Don Fadrique, Bécquer, Feria, Correduría, Alameda de Hércules, Trajano, Conde de Barajas, plaza de San Lorenzo, plaza de la Gavidia, Virgen de los Buenos Libros, San Vicente, Alfonso XII, Marqués de Paradas, Plaza de Armas, puente del Cristo de la Expiración y basílica del Cachorro (10.15 horas).

Recorrido ciudad vuelta: Jueves 9 18:30. plaza del Patrocinio, puente del Cristo de la Expiración, Marqués de Paradas, Alfonso XII, plaza del Duque, Campana, Martín Villa, Laraña, Encarnación, Imagen, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Feria, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Bécquer, San Luis, plaza de San Gil y entrada (22:45 horas).

Pernoctas: La Juliana y Pozo Máquina.

Presentación: Viernes 3, 20:15 h.

Ajolí: Viernes 3 a las 17.45 h. y martes 7 a las 5:45 horas.

Quema: Jueves 2 a las 12 h. y Miércoles 8 a las 9:35 horas.

Villamanrique: Jueves 2 a las 17 h.

Novedades: La carreta se ha terminado con los faldones, las capillas laterales y la trasera con imágenes de San Gil, San Vicente de Paúl o Santa Ángela de la Cruz.

Triana

Parroquia de San Jacinto

Calle Pagés del Corro

Salida 1 de junio: de 8.45 a 11:30 h.

Rocío de Triana M. J. R. Rechi

Título: Pontificia, Real e Imperial, Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla (Triana)

Hermano Mayor: Federico Flores.

Hermanos: 5.500.

Cortejo: 5.000 peregrinos, 39 carretas y, en torno, a 600 vehículos de tracción animal y mecánica.

Misa de romeros: 8 h. (San Jacinto)

Recorrido ciudad ida: Salida a las 8.45 horas, Pagés del Corro, Luca de Tena, Cristo de las Tres Caídas, Pelay Correa, Párroco don Eugenio, Pureza, Altozano, San Jorge, Callao, Castilla, basílica del Cachorro y salida por Chapina a las 11.30 horas.

Recorrido ciudad vuelta: Jueves 9. Chapina (20 horas), Castilla, Callao, San Jorge, plaza del Altozano, San Jacinto, Pagés del Corro, Evangelista y entrada (23.30 horas)

Pernoctas: Torrequemada, Descansadero del Guadiamar y Palacio (ida). Pozo Máquinas y El Colmenar (vuelta).

Presentación: Sábado 4 a las 13 horas.

Ajolí: Sábado 4 a las 10 horas.

Quema: Viernes 3 a las 8.30 horas.

Villamanrique: Jueves 6 a las 10.30 horas.

Novedades: La hermandad trasladará al simpecado desde su capilla de la calle Evangelista hasta la parroquia de San Jacinto, donde la misa de romeros será por la paz en Ucrania. Desde allí, partirán las carretas y se visitará el templo de Santa Ana. También, pasará por la capilla de los Marineros, antes de continuar por su recorrido habitual por el Altozano, San Jorge, Callao, Castilla y salir por el Cachorro.

Sevilla Sur

Parroquia de San Juan de Ávila

Calle Sierra de Gata

Salida 2 de junio: de 8:45 a 10 h.

Rocío de Sevilla Sur Raúl Doblado

Título: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla Sur.

Hermano Mayor: Juan Antonio Martínez Noriega.

Hermanos: 650.

Cortejo: 300 peregrinos, 20 caballistas, 2 carretas, 30 carriolas, 4 coche de caballos y 30 vehículos.

Misa de romeros: 8 horas.

Recorrido ciudad ida: Salida 8:45 horas, Sierra Vicaría, Puebla de las Mujeres, Doña Clarines, Cancionera, plaza Párroco Carlos Rodíguez Baena, Nuestra Señora de las Mercedes, Avenida Felipe II, Valparaíso, Colombia, avenida de la Guardia Civil, glorieta de México, avenida de la Palmera, avenida de Moliní, avenida de Las Razas, puente de las Delicias y avenida Juan Pablo II (11:30 horas).

Recorrido ciudad vuelta: Jueves 9. avenida Juan Pablo II, puente de las Delicias, avenida de Las Razas, avenida de Moliní, Paseo de las Delicias, Felipe II, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, avenida de Jesús Cautivo, Estepa, Almirante Topete, Rámirez Bustamante, Teatinos, Romero de Torres, Almirante Topete, Marchena, Sierra de Castaño, Sierra de Gata y entrada (00 horas).

Pernoctas: Pozo de las Culebras y Pozo Máquinas.

Presentación: Sábado 4, 20.45 horas.

Ajolí: Sábado 4 a las 18.30 h. y martes 7 a las 6:30 horas.

Quema: Viernes 3 a las 11:30 horas y miércoles 8 a las 9.15 horas.

Novedades: La hermandad ha restaurado el simpecado.

Sevilla - El Salvador

Colegial del Salvador

Plaza del Salvador

Salida 1 de junio: de 8:30 a 12 h.

Rocío de Sevilla - El Salvador Manuel Gómez

Título: Pontificia, Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sevilla (El Salvador)

Hermano Mayor: Gabriel Rojas.

Hermanos: 2.000 aproximadamente.

Cortejo: 2.000 peregrinos, 70 caballistas, 16 carretas, 88 carriolas, 68 coches de caballo y 58 vehículos.

Misa de romeros: 7.30 horas.

Recorrido ciudad ida: Salida a las 8:30 horas, plaza del Salvador, Entrecárceles, Francisco Bruna, Granada, Plaza Nueva, plaza de San Francisco, Hernando Colón, plaza Virgen de los Reyes, plaza del Triunfo, Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, Santander, Paseo de Colón, puente de San Telmo, plaza de Cuba, República Argentina y Blas Infante (11 horas).

Recorrido ciu dad vuelta: Jueves 9. Blas Infante (18.30 horas), Blas Infante, República Argentina, plaza de Cuba, Puente de San Telmo, Paseo de Colón, Postigo del Carbón, Santander, Temprado, Dos de Mayo, Arfe, García de Vinuesa, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, Francisco Bruna, Entrecárceles, plaza del Salvador y entrada (22:30 horas).

Pernoctas: Finca entre Mairena del Aljarafe y Almensilla, Los Playeros y El Caoso.

Presentación: Sábado 4, 16.30 horas.

Ajolí: Sábado 4 a las 14 horas.

Quema: Viernes 3 a las 9:45 horas.

Villamanrique: Miércoles 8 a las 9:15 h.

Novedades: La hermandad recupera el día histórico de salida hacia la aldea del Rocío y hará cambios en su camino. Pernoctará la primera noche entre los términos municipales de Mairena del Aljarafe y Almensilla.

Más temas:

Romeria del Rocío