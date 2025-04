Un cartel que «cuenta la romería» anuncia El Rocío 2025 desde la hermandad Matriz de Almonte

La romería del Rocío empieza su cuenta atrás hoy Domingo de Resurrección, día en el que se presenta el cartel anunciador de la misma por parte de la hermandad Matriz de Almonte.

El acto se ha desarrollado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la citada localidad y allí ha visto la luz la obra del artista nazareno Juan Miguel Martín Mena, que ha querido recuperar la estética de los carteles clásicos de las décadas de los 20 y 30 cuando el arte era nexo de unión entre lo sagrado y lo popular.

«Este cartel no solo anuncia la romería. Intenta recoger su alma. Es un homenaje a la fe del pueblo, a la herencia recibida y al vínculo eterno entre Almonte y su Reina», ha asegurado el artista.

Según ha explicado, el germen de la pintura ha sido la sevillana que dice 'Eres reina de los cielos, Rocío de la mañana…' que ha supuesto «un hilo invisible» para la composición. El cartel se divide en dos grandes bloques verticales, donde la Fe y la romería, fervor y alegría se dan la mano. «A la izquierda, el tamborilero símbolo sonoro por excelencia de la romería, marca el comienzo del camino. A continuación, dos mujeres bailando encarnan el carácter popular y folclórico de la devoción rociera, donde música y danza se convierten en una peculiar forma de oración que se mueve entre volantes y compases», ha expuesto ante un templo repleto de fieles y devotos.

Todos los elementos que conforman el cuadro se distinguen perfectamente. Así, aparece un joven caballista que porta el Simpecado de Almonte, en actitud de «profundo respeto ante la Virgen: con la cabeza inclinada y el sombrero quitado. Es una imagen cargada de simbolismo, que representa la entrega de Almonte a su Patrona. Detrás de él, el Simpecado de la Matriz regresa del Rosario, momento que actúa como antesala de la inminente procesión de la Virgen», ha añadido el artista.

La procesión

La procesión de la Virgen en su paso, un Lunes de Pentecostés, rodeada por una multitud entregada aparece en la parte derecha. Se aprecia cómo los devotos alzan a sus hijos para que reciban su bendición, y los Simpecados de las filiales se acercan para rezar la Salve. El autor ha incluido la silueta del Simpecado de la hermandad de Bruselas que celebra el 25 aniversario, como «símbolo del Rocío universal». También el de Dos Hermanas, hermandad con la que hace el camino cada año el pintor y reconoce que «ha sido inevitable no incluirlo en el cartel. Esta escena busca capturar la apoteosis del encuentro con la Señora bajo la alegría luminosa de la mañana».

En cuanto a la parte técnica, el artista ha trabajado sobre papel de algodón encolado a tabla, con unas dimensiones de 100x150 cm. Con acuarela, acrílico, lápiz y ceras ha buscado una textura viva que respire emoción. «La paleta se compone de una triada cálida —rojos, naranjas y violetas— salpicada de amarillos que evocan el fuego de Pentecostés. Una luz matinal baña toda la escena, y convierte a la Virgen en la 'Estrella de la Mañana', mientras que el Niño es presentado como el Sol omnipotente, fuente de vida y esperanza», ha subrayado.

El presidente de la hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, ha destacado «la profundidad simbólica y espiritual del cartel». Un conjunto que «encapsula la esencia espiritual y cultural de nuestra Romería».

Los detalles del cartel son múltiples y entre todos conforman una obra que, sin duda, pasará a la historia.

Detalle del cartel anunciador de la romería del Rocío 2025 abc

Doble responsabilidad

Martín Mena ha declarado a ABC que esta obra suponía una «doble responsabilidad, artística por lo que supone El Rocío a todos los niveles y personal como devoto y rociero, tenía una carga sentimental y emocional importante que he intentado transmitir».

El artista nazareno no esperaba su nombramiento porque ya había realizado el cartel del centenario de la Coronación de la Virgen (2018). Sin embargo, cuando le llegó la propuesta pensó que si el anterior había sido un regalo esto era el broche de oro y que «en este iba a poder contar lo que no pude en el otro. Así he contado la romería en primera persona», ha manifestado.

El hermano mayor de la hermandad del Rocío de Dos Hermanas, José Antonio Alonso Cardona, su familia y amigos han acompañado al pintor en este momento tan especial en su trayectoria artística y personal.

El pintor ya realizó la felicitación navideña de la hermandad almonteña en 2015, ha sido el autor del cartel de la Semana Santa de Málaga en este 2025. Ha anunciado la romería del Rocío de la hermandad de Dos Hermanas, y la romería de Valme, en varias ocasiones, así como el 50 aniversario de la Coronación canónica de la Protectora nazarena. Recientemente, ha recibido un reconocimiento por el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el pasado Día de Andalucía.